УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Ничего лишнего": Полина Гагарина бесстыже засветила сексуальную фигуру

8 декабря 2020, 01:49

Российская певица Полина Гагарина, которая принимала участие в Евровидении 2015, похвалилась пикантным фото.

Полина Гагарина
Полина Гагарина / Instagram

Похудевшая Полина Гагарина демонстрирует идеальную фигуру перед поклонниками в Instagram.

Полина Гагарина похвалилась длинными стройными ножками и сексуальной фигурой на горячем летнем фото, где она позирует рядом с бассейном.

Гагарина засветила интимные подробности своей фигуры и показала едва прикрытую бикини грудь

"В Москве солнце", - шутит она, так как фото, которое она показывает, скорее всего с отдыха в ОАЭ, откуда она уже показывала соблазнительные снимки.

Полина Гагарина
Полина Гагарина / Instagram

"Вау вот это форма! Ничего лишнего !", "Полина покажи мужчину нового...сколько можно нас мучать", "Красавица", "Офигенная", "А где в Москве можно ходить или лежать в бикини?", "Господи, и зачем превратила себя в скелета. Может со здоровьем что.", - пишут ей в комментариях.

Ранее в сети все обсуждали интимные фото Майли Сайрус, которые без цензуры попали в сеть.

Полина Гагарина новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Ничего лишнего": Полина Гагарина бесстыже засветила сексуальную фигуру». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Холостячка 2020 - что было в 7 выпуске 04-12-2020Холостячка 2020 - что было в 7 выпуске 04-12-2020 Леся Никитюк отказалась быть ведущей шоу "Кто сверху?"Леся Никитюк отказалась быть ведущей шоу "Кто сверху?" В сеть попали голые фото Майли СайрусВ сеть попали голые фото Майли Сайрус София Ротару спела Червону руту в МосквеСофия Ротару спела Червону руту в Москве Диана Шурыгина оголила грудь после операции по увеличениюДиана Шурыгина оголила грудь после операции по увеличению
Следующий материал

Последние новости

02:30
Москва уже не спасет : эксперт объяснил, что сметет режим Лукашенко
02:03
Гороскоп на 9 декабря для всех: приязнь Фортуны, полезная перестановка и очернение Видео
01:49
"Ничего лишнего": Полина Гагарина бесстыже засветила сексуальную фигуру
01:22
Самые модные джинсы 2021: что мы будем носить в новом году - фото Фото
00:52
Как заплести модные французские косички и очаровать всех вокруг - фото Фото
Реклама
00:29
Во сколько обойдется купить качественную елку на Новый год 2021 Видео
00:17
​Трамп запретит поставки вакцины от COVID-19 другим странам - СМИ Видео
00:09
Когда начнется третья волна COVID-19 в Украине: врач дал прогноз
07 декабря, понедельник
23:30
Локдаун в Украине: появились новые детали введения жесткого карантина Видео
22:58
Украина экстренно обратилась к США из-за вакцины от коронавируса Видео
22:49
​"Осталось недолго": эксперт рассказала, когда Украина победит коронавирус​ Видео
22:39
Почему "врет" пульсоксиметр: врач перечислил главные причины Видео
22:12
Коронавирус в Украине 7 декабря: за сутки нашли еще почти 9 тысяч больных Видео
22:00
​Новые санкции против Беларуси: Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры Видео
21:54
Гороскоп на 8 декабря для всех: деловой бум и оживление любви Видео
21:51
Новая реклама игр для PlayStation 5 – чем Sony порадует своих владельцев в 2021 Видео
21:40
Супер топ-модель по-украински выпуск 8 - кто ушел 07-12-2020
21:29
​Что нельзя делать после коронавируса​: врач назвал главную опасность Видео
21:28
Зеленский одобрил важные законы для бизнеса на время карантина
21:23
MTV Movie & TV Awards 2020 - список победителей и фильмы
Реклама
20:50
Эксперты рассказали, когда головокружение - признак опасного состояния Видео
20:49
​"Путин играет в игру": экс-министр объяснил действия России на Донбассе Видео
20:49
Стала известна дата выхода продолжения культовой игры The Wolf Among Us от Telltale Games
20:45
В МИД Украины отреагировали на резолюцию ООН по Крыму
20:37
Сара Мишель Геллар повторила лесбийский поцелуй из знаменитого фильма Видео
20:11
Анестезиолог назвал стоимость COVID-вакцины в Украине Видео
19:53
Можно ли заразиться ВИЧ во время орального секса: врач рассказал, что происходит Видео
19:44
​В Украину идут морозы до -26​: какие области попадут под удар Видео
19:43
В Сумах на первой сессии депутаты устроили массовую драку Видео
19:31
В Кабмине поведали новые подробности январского локдауна Видео
19:19
Провал или шедевр? В Сети появились первые оценки долгожданной игры Cyberpunk 2077
19:17
Боб Дилан продал авторские права за сотни миллионов долларов
19:10
Рост до 127%: во сколько украинцам теперь обойдется абонплата за газ Видео
18:57
Жесткое "воспитание": на Львовщине учительница избила ученика в школе Видео
18:55
Генассамблея ООН приняла резолюцию против действий Путина в Крыму
18:55
Супер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 8 выпуск 7 декабря Видео
18:41
​Украинцев будут тестировать на коронавирус по-новому​: в Минздраве раскрыли детали Видео
18:29
В Минэкономики ошарашили уровнем падения ВВП до конца года
18:29
Вакцина РФ от COVID-19 в Украине: экс-министр сделал неожиданное заявление Видео
18:14
Антибактериальное мыло vs обычное: ученый рассказал, есть ли разница Видео
Реклама
18:04
Срочная вакцинация от COVID-19​: украинцев разделили на три группы Видео
18:02
Штраф до 8500 гривен за пластиковый пакет: в Украине поддержали закон Видео
18:00
В ЕС пояснили механизм новых санкций за нарушение прав человека
17:54
Тихановская обозвала Лукашенко "тунеядцем" и раскрыла концепцию новых выборов Видео
17:50
GTA Online получит новый ночной клуб – там будут звучать сеты от реальных диджеев Видео
17:49
Низкое давление: как поднять до нормального уровня Видео
17:15
Эйфория 2 сезон: что было в первой серии
17:06
Путин и Меркель обсудили Украину: появились новые детали переговоров Видео
16:55
Школы, детсады и вузы – на замок: в Минздраве раскрыли сценарий локдауна Видео
16:40
Ушел из жизни один из создателей S.T.A.L.K.E.R. Сергей Иванов
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять