"Ничего лишнего": Полина Гагарина бесстыже засветила сексуальную фигуру

Полина Гагарина / Instagram

Похудевшая Полина Гагарина демонстрирует идеальную фигуру перед поклонниками в Instagram.

Полина Гагарина похвалилась длинными стройными ножками и сексуальной фигурой на горячем летнем фото, где она позирует рядом с бассейном.

Гагарина засветила интимные подробности своей фигуры и показала едва прикрытую бикини грудь

"В Москве солнце", - шутит она, так как фото, которое она показывает, скорее всего с отдыха в ОАЭ, откуда она уже показывала соблазнительные снимки.

Полина Гагарина / Instagram

"Вау вот это форма! Ничего лишнего !", "Полина покажи мужчину нового...сколько можно нас мучать", "Красавица", "Офигенная", "А где в Москве можно ходить или лежать в бикини?", "Господи, и зачем превратила себя в скелета. Может со здоровьем что.", - пишут ей в комментариях.

Ранее в сети все обсуждали интимные фото Майли Сайрус, которые без цензуры попали в сеть.