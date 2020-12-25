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"Ноги от бога": Леся Никитюк в ванной обнажилась на сексуальном фото

25 декабря 2020, 20:04

Украинская телеведущая и певица Леся Никитюк похвалилась шикарной фигурой на горячем пятничном фото.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк известна не только своей харизмой и бесстрашием, которые она проявляет на проектах и в жизни. Леся Никитюк известна, как прекрасная холостячка, владелица шикарных ножек и модельной внешности. По этому поводу фанатки даже звали ее становиться Холостячкой в 2021 году.

Нынче Леся Никитюк порадовала поклонников вечерним фото в ванной с бокалом шампанского и резиновой уточкой. Она вытянула из ванной голые ножки, и похвасталась не только милым педикюром, но и сексуальными бедрами и ягодицами на фото в Instagram.

"Кайфовой пятницы всем!", - подписала фото Леся Никитюк.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

"точка канєшно класна", "Зачьотна качечка", "Боже, вот это ноги - даже в кадр не помещаются", "А в кого з вас із Поляковою ноги довше??", "Детка, у тебя Ноги просто от бога", "Кайфово быть рядом с тобой", - пишут в комментариях Лесе.

Ранее телеведущая Даша Трегубова без белья взбудоражила сеть откровенными фото в костюме байкерши.

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