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Новорожденный сын звезды Гарри Поттера подхватил коронавирус

6 января 2021, 12:22

Британская актриса Джесси Кейв, которая недавно в третий раз стала мамой, поделилась неутешительной новостью.

Джесси Кейв
Джесси Кейв / instagram.com/jessiecave

32-летняя звезда "Гарри Поттера" Джесси Кейв, которая сыграла Лаванду Браун в последних 3 фильмах, сообщила в своем Instagram, что ее 3-месячный сын подхватил новую тяжелую форму коронавируса.

Джесси Кейв показала снимок, на котором ее крошечный малыш лежит в больничном кроватке, пока она смотрит выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Джесси Кейв
Джесси Кейв / instagram.com/jessiecave

"Я смотрела новости о карантине в изолированной палате больницы. Бедный ребенок заражен вирусом. С ним все в порядке. Этот штамм очень мощный и заразный, поэтому я надеюсь, что люди проявят особую осторожность в ближайшие недели. Пожалуйста, пожелайте малышу скорейшего выздоровления. Сейчас он весит 4 кило, так что он более сильный и больший мальчик, чем был, когда мы в последний раз были в больничной палате (и игла вошла ему в руку с более громкими и мощными криками). Любви и наилучших пожеланий всем", - рассказала актриса.

Она добавила, что все еще трепещет перед врачами и медсестрами из-за скорого возвращения в больницу после недавних травматических родов.

"На самом деле не хотела, чтобы это стало началом нового года для моей семьи", - призналась девушка.

Напомним, в США перенесли церемонию вручения Грэмми 2021 из-за вспышки коронавируса в январе.

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