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"Общение во время минета": Харламов отмочил похабную шутку

15 июня 2020, 13:35

Известный комик Гарик Харламов отличился шуткой повышенной пошлости.

Харламов
Гарик Харламов / Instagram

Известный российский актер-комик, резидент телепередачи Камеди Клаб Гарик Харламов отличился очень похабной шуткой для своих подписчиков.

"Инструкция! Скоро к стоматологу. Кто любит ходить к этим ребятам?", ‒ написал он на своей странице. Дело в том, что Харламов добавил к посту картинку "Знаки для общения со стоматологом". Слово "стоматологом" было зачеркнуто и дописано слово "минета".

"Разврат и бл*дство", "Это из фильма Текст инструкция?", "Я не поняла! Это тот, у кого рот занят, показывать должен?!", "Походу, Гарик опасается стоматологов", "Так вот он какой, наш новостной сурдоперевод", ‒ написали пользователи.

Напомним, ранее, в минувшем году, Гарик Харламов угодил в большой скандал и подвергся масштабной травле в Сети. Дело в том, что его супруга, актриса Кристина Асмус, снялась в очень откровенной секс-сцене фильма Текст (режиссер Клим Шипенко, по роману Дмитрия Глуховского). Харламова несколько месяцев травили в Сети и постоянно называли "куколдом" (человеком, который крайне возбуждается от того, что его жена (сексвайф) или подруга занимается сексом с другим/другими).

Гарик Харламов минет соцсети
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