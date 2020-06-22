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Звонок друга из Украины: адвокат Ефремова объяснил, почему тот сел пьяным за руль

Ситуация вокруг смертельного ДТП, которое устроил известный актер, продолжает развиваться.

22 июня 2020, 10:43
Ефремов
Михаил Ефремов / УНИАН

Известный актер Михаил Ефремов сел в нетрезвом виде за руль автомобиля 8 июня 2020 года и устроил в Москве ДТП с летальным исходом ‒ потому что ему позвонил украинский друг, который не мог попасть к своим родственникам в московскую больницу.

Об этом сообщает портал Собеседник со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

По его словам, 8 июня Ефремов употребил алкоголь в честь православного праздника. Затем ему на мобильный позвонил некий друг из Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу в Москве и находятся там в тяжелом состоянии.

Поскольку границы между странами по причине коронавирусного карантина закрыты, мужчина попросил Ефремова немедленно отправиться в больницу и помочь его семье.

"Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", ‒ заявил Пашаев.

Напомним, 8 июня 2020 года в Москве Михаил Ефремов в нетрезвом виде врезался в автомобиль Сергея Захарова. Тот в результате ДТП получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Далее суд принял решение поместить актера под домашний арест до 9 августа 2020 года. По словам домработницы актера Евы Моисеевой, он находится постоянно в плохом самочувствии, угнетенном моральном состоянии и регулярно вызывает скорую помощь. Жена актера, звукорежиссер Софья Кругликова, также чувствует себя очень плохо. Моисеева также отметила ‒ Ефремова часто навещают его дети (их у артиста шестеро ‒ от разных браков).

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