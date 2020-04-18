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"С**т вам в лицо, а вы подпеваете!": Притула резко высказался о предпочтениях украинцев

18 апреля 2020, 20:30

В первой десятке треков Притула обнаружил всего две композиции на украинском языке.

Сергей Притула
Сергей Притула высказался о музыкальных предпочтениях украинцев / Новый канал пресс-служба

Известный шоумен Сергей Притула, который ранее рассказал о своей "плохой привычке" на карантине, на этот раз резко раскритиковал российскую музыку в предпочтениях украинцев.

Так, ведущий проанализировал популярные клипы в украинском сегменте YouTube и обнаружил, что в десятку самых прослушиваемых песен вошли только два трека, исполнены украинцами.

Остальные - композиции русских рэперов, которым, в большинстве случаев, запрещен въезд в Украину из-за нарушения законодательства.

"Что там у нас в трендах? Та чтоб вы скисли! Друзья, нам надо серьезно поговорить... Что это такое? Вы вообще видели, что у нас в трендах украинского YouTube. Вы понимаете, что у нас популярное, что люди смотрят?" – возмутился Притула.

В первой десятке треков Притула обнаружил всего две композиции на украинском языке. Самой популярной же песней в трендах оказалась композиция российских исполнителей Cream Soda&Хлеб "Плачу на техно".

"Вот вы почему заслушали эту песню до дыр? Она вам близка? Вы так же, как и поют в песне, мечтаете что-то купить на Кузнецком мосту? А вы вообще знаете, где это и что на Кузнецком мосту моста нет. Так же, как в России конституция есть, а прав нет. Загадочная страна, я вам скажу..." – высказался ведущий.

Далее его внимание привлек трек Егора Крида и оскандалившегося в Украине Моргенштерна.

"Здесь больше внимания привлекает личность Моргнештерна. Это тот российский рэпер, который 8 декабря 2019 года давал концерт в Одессе в день траура по погибшим в пожаре в одесском колледже и назвал тот самый день "е**ной показухой"? Украинцы, он сс*т вам в глаза, а вы ему подпеваете?!"

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