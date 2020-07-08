УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Сиськи побеждают": Нюша обмазала грудь землей на развратном фото

Российская певица Нюша показала провокационные фото в соцсетях, вызвав бурное обсуждение у поклонников.

8 июля 2020, 00:55
Нюша
Нюша / Instagram

Российская певица Нюша пока отдыхает на карантине, решила взбудоражить поклонников новыми горячими фото, для которых во всю использовала свою фантазию.

Нюша показала, как вымазала грудь и руки землей на фото в своем Instagram.

"1 или 2?)) думаю вы тоже соскучились по морю, поэтому развлекаемся и балуем себя, как можем...)", - пишет Нюша.

На фото Нюша позирует в белом боди с очень глубоким декольте, намазав тело блестящим лосьеном, и размазав поверх землю, как в некоторых провокационных роликах, например с борьбой в грязи и тд.

Это вызвало бурную реакцию поклонников Нюши, которые забросали певицу комплиментами.

Нюша
Нюша / Instagram
Нюша
Нюша / Instagram

"Эти бездонные глаза ", "Огонь", "Это шикарно", "Какая горячая", "Шикарная, Миссис Смит))", "Очень красивая", "Сиськи побеждают. Однозначно 1", "Какая секси", "А где сосочки?", "Ты че за закладкой ходила?", - пишут в комментариях.

Ранее совершенно голая Tayanna свела с ума идеальной фигурой

новости шоу бизнеса Нюша
Сейчас вы просматриваете новость «"Сиськи побеждают": Нюша обмазала грудь землей на развратном фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:55
"Сиськи побеждают": Нюша обмазала грудь землей на развратном фото
00:19
День семьи, любви и верности 2020: какой сегодня праздник 8 июля Видео
07 июля, вторник
23:57
Лесные пожары: глава Луганской ОГА выдвинул обвинение боевикам Видео
23:29
"Какие c*ки": в центре Москвы задержали Ксению Собчак Видео
22:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 7 июля
22:31
На Одесчине огромный град разбивал окна в домах и в авто: опубликованы фото, видео Видео
22:28
О легендарном тренере Динамо снимут художественный фильм
21:57
Масштабные пожары на Луганщине: названа возможная причина Фото Видео
21:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июля: воплощение самых смелых планов и самообман Видео
21:54
Масштабный пожар на Луганщине: возросло количество жертв
21:29
"Идите в ж*пу": журналисты обнаружили у блогера Шария роскошную виллу
21:19
Вирусолог пояснила, сколько украинцев умрет от Covid-19 и когда ждать иммунитета Видео
21:05
Похудение: как сбрасывать почти по 5 кг за неделю
20:56
"С бедой справились": Лукашенко сделал громкое заявление о коронавирусе
20:40
Получит ли Украина быстро назад Крым и Донбасс после распада РФ: прогноз эксперта
20:39
К метеозависимым подкралась магнитная буря: как себе помочь Видео
20:30
Всему виной коронавирус: в Кабмине бьют тревогу из-за новой проблемы
20:04
Участницы Женского квартала спели песню на Ивана Купала Видео
20:00
Жуткий взрыв на Позняках: сколько денег выделили пострадавшим
19:28
Сивохо озвучил причину "топтания на месте" в мирном процессе по Донбассу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять