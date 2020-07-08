"Сиськи побеждают": Нюша обмазала грудь землей на развратном фото

Нюша / Instagram

Российская певица Нюша пока отдыхает на карантине, решила взбудоражить поклонников новыми горячими фото, для которых во всю использовала свою фантазию.

Нюша показала, как вымазала грудь и руки землей на фото в своем Instagram.

"1 или 2?)) думаю вы тоже соскучились по морю, поэтому развлекаемся и балуем себя, как можем...)", - пишет Нюша.

На фото Нюша позирует в белом боди с очень глубоким декольте, намазав тело блестящим лосьеном, и размазав поверх землю, как в некоторых провокационных роликах, например с борьбой в грязи и тд.

Это вызвало бурную реакцию поклонников Нюши, которые забросали певицу комплиментами.

Нюша / Instagram

Нюша / Instagram

"Эти бездонные глаза ", "Огонь", "Это шикарно", "Какая горячая", "Шикарная, Миссис Смит))", "Очень красивая", "Сиськи побеждают. Однозначно 1", "Какая секси", "А где сосочки?", "Ты че за закладкой ходила?", - пишут в комментариях.

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