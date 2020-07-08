"Сиськи побеждают": Нюша обмазала грудь землей на развратном фото

Российская певица Нюша пока отдыхает на карантине, решила взбудоражить поклонников новыми горячими фото, для которых во всю использовала свою фантазию.
Нюша показала, как вымазала грудь и руки землей на фото в своем Instagram.
"1 или 2?)) думаю вы тоже соскучились по морю, поэтому развлекаемся и балуем себя, как можем...)", - пишет Нюша.
На фото Нюша позирует в белом боди с очень глубоким декольте, намазав тело блестящим лосьеном, и размазав поверх землю, как в некоторых провокационных роликах, например с борьбой в грязи и тд.
Это вызвало бурную реакцию поклонников Нюши, которые забросали певицу комплиментами.
"Эти бездонные глаза ", "Огонь", "Это шикарно", "Какая горячая", "Шикарная, Миссис Смит))", "Очень красивая", "Сиськи побеждают. Однозначно 1", "Какая секси", "А где сосочки?", "Ты че за закладкой ходила?", - пишут в комментариях.
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