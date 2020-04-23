"Пися съела купальник": Нюша развратно изогнулась на пикантном фото

Нюша / Instagram

Российская певица Нюша показала сочные формы в слишком откровенном купальнике, и вызвала бурную реакцию у своих поклонников.

Певица Нюша сверкнула обнаженными формами на откровенном фото в Instagram.

""мать пошла за молоком..." или "выбираю фон для конференции Zooma". Как никогда сложный вопрос - как подписать фото?))) Ваши варианты?", - написала Нюша под фото.

На снимке Нюша позирует в горячем леопардовым крошечным купальнике. Нюша не только засветила сочные груди, но и продемонстрировала стройные ножки и гладенькую зону бикини, которую не прикрывает крошечная нижняя часть купальника. Столь натянутый на промежности наряд и сочные формы девушки вызвали бурные комментарии у ее поклонников.

Нюша / Instagram

"Пельмень", "Да сними вообще купальные трусы", "Пустите меня на танцпол", "Леопард в тренде", "А где Ваш стыд", "Супер!", "Фу, как не красиво!", "Шикарный вид! Браво, Нюша", "Зачем так затянула купальник? Как-то не очень выглядит", "Мать почти без трусов", "Мать жжет на пляже", "Как всегда - тити писи", "Mrs.Smith хочет тепла", "Пися съела купальник", "Он там застрял", "А я милую узнаю по расцветке", "Львица вышла на охоту", "Когда бывший смотрит фотки", "Вы беременны?", "Ты волк?", "Как страшно смотреть", - пишут в комментариях.

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