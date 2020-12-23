"Обалденная": Кристина Асмус засветила грудь в сексуальном наряде

Кристина Асмус / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус, которая недавно шокировала сеть тем, что перекрасилась из блондинки в брюнетку, снова будоражит народ нескромными фото.

Кристина Асмус показала новое фото в своем "черном" стиле. Она показала в Instagram фото в белом корсете и с черными короткими волосами.

Только недавно Кристнина Асмус призналась, что для съемок покрасилась в черный уже давно, а на работу ходила в парике. Теперь она засветила не только свою прическу, но и шикарные формы, которые в центре внимания некоторых пользователей Сети после порно-сцены в фильме Текст.

Теперь Кристина Асмус сделала фото "сверху вниз", выставив во всей красе грудь в одном корсете и белой юбке. Сам ткань открытого корсета прозрачная за исключением пушапа, но в таком ракурсе, формами актрисы смогли насладиться пользователи сети.

Асмус не стала подписывать фото, добавив только эмоджи единорога.

Кристина Асмус / Instagram

"Че то ее понесло. Пора на порнхаб", "Ну, стань же ты вебкам-моделью... Будешь лучшей!",

"Кристина ты нереально обалденная красотка!!!Я влюблен в тебя с "интернов".а сейчас люблю ещё больше с каждым днем,за твою смелость и искренность"

"Кристина, дорогая, какой же сексуальный цвет волос и образ! Вам очень идёт!", "Сногсшибательно. Просто Вау", "Очень круто с таким цветом ",

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