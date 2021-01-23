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"Обалденная": Заворотнюк в платье с развратным разрезом похвалилась стройной фигурой

23 января 2021, 00:50

Модель и дизайнер своей коллекции одежды Анна Заворотнюк порадовала поклонников пикантными фото.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк / Instagram

Актриса, модель и дизайнер дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с поклонниками фото, на которых она демонстрирует соблазнительные ножки в вечернем платье с откровенными разрезами.

Анна Заворотнюк позировала в черном вечернем платье с откровенным декольте и голыми плечами, которое держится на девушке только на двух ниточках. Анна позирует в платье, сняла обувь и засветила потрясающие бедра и сексуальные ножки.

"Так хочется верить, что после грозы обязательно взойдёт солнце", - пишет она.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк / Instagram
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк / Instagram
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк / Instagram
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк / Instagram

"Здесь очень похоже на АЛСУ, сначала подумала, что это она)", "Невероятной красоты, Анечка", "Вы сильная, выдержите все жизненные трудности", "Шикарная", "Как красиво", "Красотка", "Все хорошо", "Восторг", "Ох уж эти ноги", "Обалденная фигура. Девочки берите пример с Анюты", - пишут в комментариях.

Ранее Jerry Heil топлес и с игрушкой свела с ума своих поклонников пикантными фото.

Анна Заворотнюк новости шоу бизнеса
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