Обладательница 11 премий Эмми заразилась коронавирусом

Эллен Дедженерес / instagram.com/theellenshow/

Эллен Дедженерес предупредила всех, кто с ней контактировал, что она больна коронавирусом, и сообщила, что пока что чувствует себя хорошо.

О заражении коронавирусом Эллен Дедженерес объявила на личной странице в инстраграм.

О положительном результате ПЦР-теста телеведущая решила дать знать публично, потому что из-за болезни съемки популярного американского ток-шоу "Шоу Элен Дедженерес" пришлось прекратить.

"Хочу сообщить, что у меня положительный результат COVID-19. К счастью, сейчас я чувствую себя хорошо. Все, кто был в тесном контакте со мной, были уведомлены, и я придерживаюсь всех правил Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Увидимся с вами после праздников", - пишет она.

Эллен Дедженерес - американская актриса, комедиантка, телеведущая, обладательница 11 премий "Эмми" за "Шоу Эллен Дедженерес". Ведущая двух церемоний вручения премии "Оскар".

Недавно она попала в скандал - ее обвиняли в создании токсичных отношений в коллективе и издевательствам над сотрудниками.

Напомним, от коронавируса неожиданно умер Ким Ки Дук - известный корейский режиссер.