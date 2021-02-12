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Обнаженная Ирина Шейк показала на себе только золотое украшение на пикантном фото

12 февраля 2021, 07:15

Российская модель Ирина Шейк, которая работает в США, похвалилась формами в пикантной фотосессиии.

Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram

Модель Ирина Шейк позировала для кампании бренда Mimiluzon, чтобы представить маску для губ. Компания готовит косметическую маску для губ из 24 каратов золота.

Ирина Шейк примерила новую золотую маску Mimiluzon, при этом оставаясь полностью обнаженной. Фото и видео Ирины Шейк показала сама актриса и журнал Vogue.

"Наконец-то рада поделиться с вами новой маской для губ 24k Pure Gold Lip Treatment, которую я сделала с Mimiluzon", - говорит Ирина в своем Instagram.

В ролике и для фото для Mimiluzon Ирина позирует голая, но зато с прекрасным макияжем и невероятно эстетической золотой маской для губ.

Она также изображена сидя голышом, с согнутыми ногами, так что колени прикрывают ее грудь. Ирина Дерзко смотрит в камеру, естественно выделяя золотые губки.

  • "Невероятно",
  • "Какая женщина",
  • "Какой прекрасный наряд тут"
  • "Прекрасная леди",
  • "Она потрясающая", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Ивлеева показала эротическое фото в будуаре.

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