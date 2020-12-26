"Обнаженная": Тина Кароль засветила грудь на нескромном фото

Тина Кароль / Instagram

Певица и телеведущая Тина Кароль, которая в 2020 году выпустила юбилейный альбом, показала чарующее фото, которым она проиллюстрировала информацию о том, что ее альбом уже доступен в Sportify, на Apple Music.

Тина Кароль под строчки из песни Ноченька показала анимированное фото, на котором девушка снимается обнаженной.

На фото Тину Кароль видно по грудь, и девушка демонстрирует, что она топлес. Тина Кароль поддерживает голую грудь одной рукой, прикрывая соблазнительные формы от публики. Фото обработано прекрасным фоном и атмосферой капающего дождя.

"Одиночество - это пьедестал, неиссякаемый источник вдохновения. Мои музы шепчут вам о любви...", - подписала она снимок.

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

"мы слышим твою любовь... мы дышим ей ", "невероятно красивая", "Мурашки", "Любовь", "Красивая", "Очень красиво. Кто-то скажет обнаженная Тина опять, но в сочетании со звуком и подписью... обнаженная душа...", "Тинаа, ты невероятная", "Скорую мне", - пишут ей поклонники.

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