"Очень интимно": Оля Цибульская в прозрачном белье завела развратным фото

Оля Цибульская / Instagram

Певица Оля Цибульская представила новую песню в эфире шоу Танці з зірками 29 ноября. Песню По барабану она исполняла в откровенном наряде с танцами, и это вызвало всплеск негативных комментариев от хейтеров.

Оля Цибульская выбрала несколько по своему усмотрению, и в ответ показала нескромное фото в своем инстаграм.

" *Нету таланта - то показывает ноги

*800000 в инст? Не смешите!

*Сын - копия DZIDZIO

*Что ни рот - то певица

*Киса! Понапридумывают какое глупое

*Наконец эти артисты поживут как нормальные люди. Привыкли к роскоши

*А клип видели? Ни про что

*Вот раньше были песни...

*Не понимаю как ее клипы набирают миллионы в YouTube

*Наше украинское - не дотягивает.

Эти 10 комментариев 10 лет останавливали меня от того, чтобы быть собой. Пусть тебя не останавливает ничего. Важно то, что чувствуешь ТЫ. Другое - #побарабану", - пишет она.

На фото Оля Цибульская в белом прозрачном белье с высунутым языком дразнит поклонников и хейтеров горячим снимком с подругой, которая обнажила ягодицы, и выставила их на камеру, наклеив по всему пространству лайки на голое тело.

Оля Цибульская / Instagram

"Ви супер, не зупиняйтесь", "Курс на епатаж?)", "Это мамасита?)",

"Жоповый пиар!!",

"Йюхууу кицьки розігрались"

"Ну це дуже iтимно !Оля обережно!)", "Влучно", "Ой, жесть".

Оля Цибульская - По барабану смотреть видео:

Напомним, премьера песни Оли Цибульской По барабану прошла в 14 выпуске Танці з зірками на 1+1 и собрала тысячи просмотров.