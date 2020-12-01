"Очень интимно": Оля Цибульская в прозрачном белье завела развратным фото

Украинская певица Оля Цибульская, которая в финале Танців з зірками представила новую песню, дразнит хейтеров откровенным фото.
Певица Оля Цибульская представила новую песню в эфире шоу Танці з зірками 29 ноября. Песню По барабану она исполняла в откровенном наряде с танцами, и это вызвало всплеск негативных комментариев от хейтеров.
Оля Цибульская выбрала несколько по своему усмотрению, и в ответ показала нескромное фото в своем инстаграм.
" *Нету таланта - то показывает ноги
*800000 в инст? Не смешите!
*Сын - копия DZIDZIO
*Что ни рот - то певица
*Киса! Понапридумывают какое глупое
*Наконец эти артисты поживут как нормальные люди. Привыкли к роскоши
*А клип видели? Ни про что
*Вот раньше были песни...
*Не понимаю как ее клипы набирают миллионы в YouTube
*Наше украинское - не дотягивает.
Эти 10 комментариев 10 лет останавливали меня от того, чтобы быть собой. Пусть тебя не останавливает ничего. Важно то, что чувствуешь ТЫ. Другое - #побарабану", - пишет она.
На фото Оля Цибульская в белом прозрачном белье с высунутым языком дразнит поклонников и хейтеров горячим снимком с подругой, которая обнажила ягодицы, и выставила их на камеру, наклеив по всему пространству лайки на голое тело.
"Ви супер, не зупиняйтесь", "Курс на епатаж?)", "Это мамасита?)",
"Жоповый пиар!!",
"Йюхууу кицьки розігрались"
"Ну це дуже iтимно !Оля обережно!)", "Влучно", "Ой, жесть".
Оля Цибульская - По барабану смотреть видео:
Напомним, премьера песни Оли Цибульской По барабану прошла в 14 выпуске Танці з зірками на 1+1 и собрала тысячи просмотров.