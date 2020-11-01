"Очень попа нравится": Maruv с голубыми волосами в пошлой позе завела фанатов

Maruv с голубыми волосами в пошлой позе завела фанатов / instagram.com/maruvofficial

Известная украинская поп-певица Maruv опубликовала в Instagram новые фотографии в откровенном образе.

Девушка предстала с голубыми волосами и в черном полупрозрачном комбинезоне ‒ который позволял фанатам рассмотреть ее фигуру в общем и ягодицы в частности наилучшим образом. Фолловеры оценили и забросали певицу комплиментами

"Ну, ты прямо огонь", "Вах-вах. Что за красотка. Обязательно будем смотреть!", "Йессс! Мои любимые синие волосы вернулись. Образ - пушка", "А мне очень попа нравится", "Фигура вне конкуренции. Прическа не очень нравится. В целом люблю", ‒ написали они.

Кроме комбинезона, Maruv облачилась в колготки, черный боди и традиционные туфли-стрипы на очень высокой шпильке.

Напомним, ранее Главред сообщал: