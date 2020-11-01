"Очень попа нравится": Maruv с голубыми волосами в пошлой позе завела фанатов

Даже удивительно, что никто из поклонников не отметил схожесть нового образа певицы с легендарной Мальвиной из детской сказки.
Известная украинская поп-певица Maruv опубликовала в Instagram новые фотографии в откровенном образе.
Девушка предстала с голубыми волосами и в черном полупрозрачном комбинезоне ‒ который позволял фанатам рассмотреть ее фигуру в общем и ягодицы в частности наилучшим образом. Фолловеры оценили и забросали певицу комплиментами
"Ну, ты прямо огонь", "Вах-вах. Что за красотка. Обязательно будем смотреть!", "Йессс! Мои любимые синие волосы вернулись. Образ - пушка", "А мне очень попа нравится", "Фигура вне конкуренции. Прическа не очень нравится. В целом люблю", ‒ написали они.
Кроме комбинезона, Maruv облачилась в колготки, черный боди и традиционные туфли-стрипы на очень высокой шпильке.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Девушка из команды Maruv - танцовщица Елена Мещерякова - поделилась с поклонниками голыми фото своей сочной фигуры.
- Maruv представила клип на свой новый хит - Sad Song. Причем в ролике активно использовались БДСМ-элементы
Автор: Дмитрий Видоменко