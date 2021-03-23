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"Очень вкусно": Мисс Украина топлес взбудоражила фантазию шикарной фигурой

23 марта 2021, 07:15

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь продемонстрировала идеальные формы на черно-белом фото.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / instagram.com/leonila.guz/

Украинская модель и победительница конкурса красоты Мисс Украина в 2018 году Леонила Гузь снялась для откровенной фотосессии фотографа Алины photo_persik без лифчика.

Фотограф, которая работает с разными украинскими селебритис, опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото девушки.

На снимке Леонила позирует сидя на стульчике в длинных лакированных сапогах и трусиках. Она накинула наверх только кожаную курточку, чтобы прикрыть сексуальную грудь и довершила образ кепкой.

Автор не стала подписывать фото, а вот сама модель сразу же поставила одобрительные эмоджи в виде чертенка и поцелуя.

"Вытираю слюни, нереально", "Алинаaaaa, ты делаешь космос", "Кайф", "Очень вкусно", "Пушка", "Пожар", "Горячо", "Офигенное фото, хочу такое же", - пишут в комментариях.

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