Одна из "Папиных дочек" показала грудь в мокрой майке

Мирослава Карпович / Instagram

Актриса российского кино и театра Мирослава Карпович показала откровенное фото и зазвала поклонников на эстетическую выставку.

Мирослава Карпович в инстаграм показала грудь под мокрой майкой, чтобы позвать поклонников на выставку "Свобода быть собой", где есть еще ее снимки с организатором и фотографом Сариком Андреасяном и Михаилом Рыжовым.

24 сентября будет вечеринка, а сама выставка с 25 сентября.

"В основе концепции — идея визуального рассказа и посыла женщинам любого возраста и фигуры: каждая из них обладает своим неподдельным очарованием, изяществом и уникальной внешностью. Принимая себя такими, какие мы есть — находим гармонию и любовь с самими собой и только тогда нас способны принять и полюбить другие. Понятие "самоидентичности" — честности перед окружающими и перед самим собой как первооснова выставки. Мы прекрасны лишь в тот момент, когда наконец становимся теми, кто мы есть на самом деле, когда принимаем свою естественную красоту. Выставка "Свобода быть собой" — о любви к себе и своему телу, она про спокойствие и уверенность, в своей внешности, о поисках гармонии с самой собой, об обретении мира внутри себя. Проект должен поднять на поверхность все наши страхи и стереотипы о самих себе и развенчать их, проект о простом и сложном, о наших взаимоотношениях с самим собой и целым миром. О том, как важно быть собой и принимать себя, каким бы долгим ни был путь к свободе — как внутренней, так и внешней. ВСЕ работы уже на самой выставке - приходите и увидите все фото", - пишет она

На фото Мирослава Карпович полусидит на полу в белой длинной белой майке, под которой просвечиваются все достоинства ее фигуры. Для фото Мирослава намочила майку, так что она облепила ее фигуру и просветила все самые эротические места, чем привела в восторг поклонников.

Мирослава Карпович / Instagram

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