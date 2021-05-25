"Огонь!": представившая Украину на Евровидении певица снялась без белья

Alyosha / пресс-служба

Певица Alyosha, которая представляла Украину на Евровидени-2010 с песней Sweet People, устроила нечастую для нее пикантную фотосессию.

Молодая мама и жена фронтмена Антитіл Елена Тополя впечатлила поклонников не только фото, но и признанием о комплексах в своем Instagram.

"Есть ли у вас комплексы? Думаю, каждый найдет в себе недостатки, и не каждый готов их принять. Я так же, как почти все женщины, вижу в себе несовершенства. Но я принимаю их, потому что мы прекрасны, которыми нас создал Творец. И каждая морщинка данная нам с какой-то целью. Важно любить себя и ценить! Не учитывать шаблоны красоты, меняются каждые несколько лет. Мы уникальны и этим прекрасны!", - написала она.

Артистка показала себя без белья в черном полупрозрачном платье, которое засветило во всей красе ее стройную фигуру. Грудь она прикрыла руками, обратив в камеру соблазнительный взор.

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger/

"Ты прекрасна", - пишет ей под фото муж Тарас.

"Невероятная", "Ну как после трех детей можно остаться такой худенькой?)))", "Мамуля! Огонь!", "Вы очень красивая, не вижу никаких недостатков", "Красавица", "Сексуальная", - пишут ей в комментариях.

Как известно, Елена поет как сольно, так и в дуете с Владом Дарвином. У нее обширная дискография и список клипов.

Alyosha родила с Тарасом Тополей троих детей - Романа, Марка, и дочь Марию ( 2020 год).

В конце мая, как и все украинские исполнители, Alyosha выходит с коронавирусного карантина и будет радовать выступлениями. В особенности, она обещает выступить 29 мая на ВДНХ в Киеве на фестивале.

Напомним, Евровидение 2021 выиграла итальянская група Maneskin. Украину на конкурсе представила фолк-грурппа Go-A.