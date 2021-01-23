"Огонь": Серябкина в прозрачном лифчике показала грудь во всей красе

Ольга Серябкина / Instagram

Российская певица Оля Серябкина поделилась с поклонниками своими пикантными фото, похвалившись результатами похудения.

Оля Серябкина в Instagram поделилась развратными фото крупным планом, засветив подробности сочной груди в любимом прозрачном черном лифчике.

Серябкина в черном мини и прозрачном лифчике ненавязчиво похвалилась похудевшей стройной фигуркой, и даже показала грудь так, чтобы цензура Instagram не удалила снимки.

"Вчера весь день работала над новым треком. Сегодня проснулась в еще большем ресурсе", - рассказала она.

Ольга Серябкина / Instagram

Ольга Серябкина / Instagram

Ольга Серябкина / Instagram

"Оля прям ну ппц какая безумно сексуальная..."

"Куда титьки пропали у неё?",

"Фото огонь",

"Куда сиськи то пропали? (",

"Настоящая женщина",

"А что в бокале?",

"О эти груди", - пишут в комментариях.

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