"Огонь": Серябкина в прозрачном лифчике показала грудь во всей красе

Российская певица Оля Серябкина, которая когда-то выступала в группе Серебро, показала свои формы после похудения.
Российская певица Оля Серябкина поделилась с поклонниками своими пикантными фото, похвалившись результатами похудения.
Оля Серябкина в Instagram поделилась развратными фото крупным планом, засветив подробности сочной груди в любимом прозрачном черном лифчике.
Серябкина в черном мини и прозрачном лифчике ненавязчиво похвалилась похудевшей стройной фигуркой, и даже показала грудь так, чтобы цензура Instagram не удалила снимки.
"Вчера весь день работала над новым треком. Сегодня проснулась в еще большем ресурсе", - рассказала она.
- "Оля прям ну ппц какая безумно сексуальная..."
- "Куда титьки пропали у неё?",
- "Фото огонь",
- "Куда сиськи то пропали? (",
- "Настоящая женщина",
- "А что в бокале?",
- "О эти груди", - пишут в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий