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"Огонь": Серябкина в прозрачном лифчике показала грудь во всей красе

23 января 2021, 06:34

Российская певица Оля Серябкина, которая когда-то выступала в группе Серебро, показала свои формы после похудения.

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина / Instagram

Российская певица Оля Серябкина поделилась с поклонниками своими пикантными фото, похвалившись результатами похудения.

Оля Серябкина в Instagram поделилась развратными фото крупным планом, засветив подробности сочной груди в любимом прозрачном черном лифчике.

Серябкина в черном мини и прозрачном лифчике ненавязчиво похвалилась похудевшей стройной фигуркой, и даже показала грудь так, чтобы цензура Instagram не удалила снимки.

"Вчера весь день работала над новым треком. Сегодня проснулась в еще большем ресурсе", - рассказала она.

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина / Instagram
Ольга Серябкина
Ольга Серябкина / Instagram
Ольга Серябкина
Ольга Серябкина / Instagram
  • "Оля прям ну ппц какая безумно сексуальная..."
  • "Куда титьки пропали у неё?",
  • "Фото огонь",
  • "Куда сиськи то пропали? (",
  • "Настоящая женщина",
  • "А что в бокале?",
  • "О эти груди", - пишут в комментариях.

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