"Ох*енная кошка": Водонаева надела туго обтягивающий вагину купальник

Алена Водонаева / Instagram

Алена Водонаева, 38-летняя экс-звезда реалити-шоу Дом-2 и светская львица, опубликовала для фанатов откровенное фото.

Водонаева на отдыхе в Подмосковье сфотографировалась в откровенном красном купальнике, который туго обтягивал ее грудь и вагину.

Подписчики Водонаевой в Instagram (их у нее громадное количество ‒ 2,2 миллиона человек) оценили ее прелести и закидали комплиментами.

"Охуенная. Еще лучше и лучше – кошка", "Памела Андерсон отдыхает", "Господи ‒ как же так выглядеть можно шикарно. Тело девушки лет 20 -ти у Вас! Упругая кожа", "Алена, вы в прекрасной форме, карантин никак не отразился на фигуре, а купальник ‒ бомба", - написали они

Напомним, ранее Алена Водонаева, будучи в отпуске в США вместе с восьмилетним сыном Богданом, порадовала фанатов своими подтянутыми ягодицами в купальнике.