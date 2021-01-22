УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Ох, эти ножки": Оля Полякова обнажила ягодицы на горячем фото

22 января 2021, 07:15

"Королева ночи" Оля Полякова отдыхает на Мальдивах и публикует дразнящие фото с критически малым количеством одежды.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова взбудоражила своих поклонников новой фотосессией, которую ей устроили на море во время отдыха. Полякова снялась в крошечных черных трусиках-ниточках очень модном новом купальнике в гамаке прямо в море.

Певица опубликовала в своем Instagram сразу три фото, на которых позирует в необычном гамаке. Полякова позирует и демонстрирует все достоинства своей фигуры. Особенное внимание поклонников привлекло ее третье фото, на котором девушка повернулась на живот, и засветила сексуальные ягодицы.

"Ну фсе!... на этот раз! Было прекрасно , как всегда тут! Соскучилась, а вы?)", - написала Полякова под своей новой фотосессией.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram
Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram
Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram
  • "Богиня",
  • "Секси",
  • "Красуня",
  • "Хороша",
  • "Потому что звезда",
  • "Русалочка", - пишут поклонники.

Некоторые поинтересовались, почему Полякова снова перешла на русский после объявление по поводу языкового закона.

Раннее украинская певица Mamarika разделась и подсказала, куда переезжает из Киева.

Оля Полякова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Ох, эти ножки": Оля Полякова обнажила ягодицы на горячем фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Клевые трусишки": Анфиса Чехова без лифчика взбудоражила поклонников откровенным фото"Клевые трусишки": Анфиса Чехова без лифчика взбудоражила поклонников откровенным фото Суррогатная мать родила сына Юлии НачаловойСуррогатная мать родила сына Юлии Началовой "Сексуальная": теннисистка обнажила аппетитные ягодицы на пикантном фото"Сексуальная": теннисистка обнажила аппетитные ягодицы на пикантном фото Умер известный дизайнер Сергей ЕрмаковУмер известный дизайнер Сергей Ермаков "Как студентка": дочь Боярского разделась и показала потрясающие формы"Как студентка": дочь Боярского разделась и показала потрясающие формы
Следующий материал

Последние новости

07:44
Названы 10 распространенных причин боли в теле без температуры: когда бежать к врачу
07:38
Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи Видео
07:15
"Ох, эти ножки": Оля Полякова обнажила ягодицы на горячем фото
07:13
Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: задержаны трое подозреваемых Фото Видео
07:13
Татьянин день и День студента в Украине: история, традиции и что нельзя делать Видео
Реклама
06:54
Какими будут отношения Украины и США при Байдене мнение
06:36
Импичмент Трампа: названы новые возможные сроки старта процедуры Видео
06:31
COVID-19 может мутировать до безопасной версии Видео
06:05
В СНБО предупредили о побочных эффектах после вакцинирования от COVID-19 Видео
05:28
Кардиолог рассказал, чем опасен учащенный пульс Видео
05:06
Чем полезен гранат, и с чем его лучше есть: советы диетолога Видео
05:00
США возвращаются в игру: дипломат сделал прогноз о планах Вашингтона в мировой политике Видео
04:37
"Пельмешек вышел в свет": Самбуркая разделась для пошлого фото
04:03
Смертельный пожар в Харькове: эксперт назвал главную причину трагедии Видео
03:40
Удар Запада и заговор элит: дипломат раскрыл сценарий смены власти в России Видео
03:01
При каких головных болях нужно немедленно вызывать скорую - ответ невролога
02:14
Дипломат раскрыл планы Байдена по Украине Видео
01:36
Гороскоп на 23 января для всех: творческий триумф и проблемы из-за злых языков Видео
00:55
Реабилитация легких после COVID-19: врач посоветовала действенный способ Видео
00:19
День Соборности Украины 2021: картинки, любопытные факты и приметы Фото Видео
Реклама
21 января, четверг
23:56
Коронавирус в Украине 21 января: за сутки обнаружили 5,5 тыс. случаев Видео
23:40
Необычайно широкие брюки в стиле 30-х станут горячим трендом весны-лета 2021 Фото Видео
23:28
Байден существенно ужесточил правила въезда в США Видео
23:23
Знак Зодиака Водолей: главные плюсы, минусы и самые классные партнеры Видео
23:08
Названо имя возможного посла США в Украине - СМИ
22:58
В Москве задерживают сторонников Навального Видео
22:53
Сексологи рассказали, как правильно подобрать смазку Видео
22:40
Как поддерживать здоровье легких: лайфхаки Видео
22:33
Зеленский провел совещание со Шмыгалем и Разумковым: основные тезисы
22:31
Врач развенчал популярный миф о связи коронавируса и паралича лица Видео
21:59
Ученые создали реальные фото коронавируса в 3D Видео
21:46
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
21:45
Передачу пленных боевиками Украине приостановили: Кравчук назвал причину Видео
21:40
8 советов по снижению веса, которые следует полностью игнорировать Видео
21:20
Очаровательные платья-рубашки из 1900-х возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
21:18
В ЕС обнадежили заявлением о вакцине от COVID-19 для Украины Видео
21:15
Лучший эквалайзер для Windows 10: ТОП-5 программ для улучшения звука
21:10
Под Запорожьем у девушек-подростков нашли наркотиков на миллионы гривен Видео
21:07
Сердце бьется быстро без причины: о чем это говорит Видео
21:00
Конец карантина: выяснились подробности работы учреждений образования Видео
Реклама
20:55
Китайская вакцина от COVID-19 для Украины: всплыли скандальные детали сделки Видео
20:26
Сгоревшего дома престарелых нет на плане города - Аваков Видео
20:24
"Разгорелся моментально, все стреляло": стали известны подробности о жертвах пожара в Харькове Видео
19:50
Ученые рассказали про "цветной чай", который продлевает жизнь Видео
19:47
Арест Навального: Европарламент пригрозил Путину жесткими санкциями
19:35
Гранатовый сок: диетолог объяснила, как правильно пить, и предупредила о вреде Видео
19:32
Трагедия в Золотом времени: названа новая версия причины пожара в Харькове Видео
19:13
"Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США Видео
19:13
Найден владелец сгоревшего дома престарелых в Харькове - что о нем известно Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять