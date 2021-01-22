"Ох, эти ножки": Оля Полякова обнажила ягодицы на горячем фото

"Королева ночи" Оля Полякова отдыхает на Мальдивах и публикует дразнящие фото с критически малым количеством одежды.
Оля Полякова взбудоражила своих поклонников новой фотосессией, которую ей устроили на море во время отдыха. Полякова снялась в крошечных черных трусиках-ниточках очень модном новом купальнике в гамаке прямо в море.
Певица опубликовала в своем Instagram сразу три фото, на которых позирует в необычном гамаке. Полякова позирует и демонстрирует все достоинства своей фигуры. Особенное внимание поклонников привлекло ее третье фото, на котором девушка повернулась на живот, и засветила сексуальные ягодицы.
"Ну фсе!... на этот раз! Было прекрасно , как всегда тут! Соскучилась, а вы?)", - написала Полякова под своей новой фотосессией.
- "Богиня",
- "Секси",
- "Красуня",
- "Хороша",
- "Потому что звезда",
- "Русалочка", - пишут поклонники.
Некоторые поинтересовались, почему Полякова снова перешла на русский после объявление по поводу языкового закона.
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