"Ох, эти ножки": Оля Полякова обнажила ягодицы на горячем фото

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова взбудоражила своих поклонников новой фотосессией, которую ей устроили на море во время отдыха. Полякова снялась в крошечных черных трусиках-ниточках очень модном новом купальнике в гамаке прямо в море.

Певица опубликовала в своем Instagram сразу три фото, на которых позирует в необычном гамаке. Полякова позирует и демонстрирует все достоинства своей фигуры. Особенное внимание поклонников привлекло ее третье фото, на котором девушка повернулась на живот, и засветила сексуальные ягодицы.

"Ну фсе!... на этот раз! Было прекрасно , как всегда тут! Соскучилась, а вы?)", - написала Полякова под своей новой фотосессией.

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова / Instagram

"Богиня",

"Секси",

"Красуня",

"Хороша",

"Потому что звезда",

"Русалочка", - пишут поклонники.

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