Охрана, отмена: голая Jerry Heil заинтриговала признанием

Jerry Heil / Instagram

Знаменитая украинская певица и автор песен Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, несколько лет назад поразила украинцев песней "Охрана, отмена!" с ироничным текстом, в котором героиня истории рассказывает, как парень перепутал ее и назвал другим именем.

Jerry Heil призналась в своем Instagram, что ее мама когда-то хотела назвать ее другим именем - только в глобальном масштабе. Певица была бы не Яной, а Наташей.

"Морская черепаха по имени... Представляете, пандети! Мама хотела назвать меня Наташей. Как считаете, подошло бы? Если бы вы выбирали себе имя, это было бы..?", - пишет Jerry Heil под фото.

К своему посту девушка прибавила пикантное фото в ванной - она сидит голая или топлес, прижав колеги к груди и обхватив себя руками, в сверху на нее льют из душа.

Jerry Heil откинула волосы назад и смотрит вверх и в сторону.

Jerry Heil / Instagram

"У меня мурашки от моей Наташки, ага",

"Він вночі назвав мене Лєна, а я не Лєна, я...Наташа..? Якось не звучить",

"Самая красивая милая девушка"

"На фото витрачено 2 куба води:)",

"Де циця?",

"Ну не Лєна, не було б пісні)", - пишут в комментариях.

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