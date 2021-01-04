Олег Басилашвили попал в больницу с коронавирусом

85-летний российский актер тяжело болеет коронавирусом.
Олег Басилашвили госпитализирован с тяжелой формой коронавируса в российскую больницу.
Издание МК.ру со ссылкой на источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга сообщает, что актер долгое время вовсе не выходил из дома, но где-то подхватил вирус.
В настоящее время Олег Басилашвили с супругой находится в одной из клиник Санкт-Петербурга. В афише БДТ им. Товстоногова до конца января нет спектаклей с его участием.
У актера хроническое заболевание легких и возраст за 80 лет - характерные признаки группы риска заболевания коронавирусом.
Ранее американская актриса Таня Робертс умерла в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких.
Автор: Александр Галаджий