Олег Винник исцелился от смертельной болезни и собрался на концерты

Олег Винник поборол коронавирус / instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник после 2 недель изоляции и лечения средней формы смертельного коронавируса объявил себя здоровым, и сделал для поклонников видео-обращение.

Олег Винник возобновляет концерты после выздоровления от коронавирса. Об этом певец рассказал сам.

"Дорогие мои, у меня хорошие новости! На днях получил отрицательный тест на COVID-19, чувствую себя хорошо и с новыми силами готов работать для вас! Все дальнейшие запланированные концерты состоятся! Так что до встречи, желаю всем здоровья!", - признался Винник.

Олег Винник отметил, что с нетерпением ждет встречи с фанатами и фанатками, и пообещал вскоре петь и танцевать вместе.

Олег Винник поборол коронавирус:

Напомним, что Олег Винник, его партнерша Алена Шоптенко на Танцях з зірками и ее муж заболели коронавирусом перед 5 эфиром шоу после своего большого концерта.

Симптомы коронавируса были такие тяжелые, что пара Винника и Шоптенко не готовила танцы, и покинула шоу после 6 эфира, так как не представила танец.