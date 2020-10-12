Олег Винник исцелился от смертельной болезни и собрался на концерты

Любимец женщин певец Олег Винник признался, что наконец поборол страшный коронавирус, от которого покинул Танці з зірками, и возобновляет концертную программу.
Украинский певец Олег Винник после 2 недель изоляции и лечения средней формы смертельного коронавируса объявил себя здоровым, и сделал для поклонников видео-обращение.
Олег Винник возобновляет концерты после выздоровления от коронавирса. Об этом певец рассказал сам.
"Дорогие мои, у меня хорошие новости! На днях получил отрицательный тест на COVID-19, чувствую себя хорошо и с новыми силами готов работать для вас! Все дальнейшие запланированные концерты состоятся! Так что до встречи, желаю всем здоровья!", - признался Винник.
Олег Винник отметил, что с нетерпением ждет встречи с фанатами и фанатками, и пообещал вскоре петь и танцевать вместе.
Олег Винник поборол коронавирус:
Напомним, что Олег Винник, его партнерша Алена Шоптенко на Танцях з зірками и ее муж заболели коронавирусом перед 5 эфиром шоу после своего большого концерта.
Симптомы коронавируса были такие тяжелые, что пара Винника и Шоптенко не готовила танцы, и покинула шоу после 6 эфира, так как не представила танец.