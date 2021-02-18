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Олег Винник рассказал о "тр*хании" зала и о возрастном сексе

18 февраля 2021, 16:44

Популярнейший артист и "властелин волчиц" Украины Олег Винник разоткровенничался и подробно высказался на концентно-интимно-сексуальную тематику.

Винник
Олег Винник / УНИАН

Известный украинский поп-исполнитель Олег Винник разоткровенничался на тему взаимоотношений со зрительным залом и на сексуальную тематику. Свои соображения артист высказал в интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

Гордон спросил Винника, согласен ли тот с утверждением легендарного певца Муслима Магомаева о том, что зрительный зал нужно тр*хнуть.

"Вот научиться зал тр*хнуть. А мне кажется, что артисты временами [эмоционально самоудовлетворяются ‒ Главред]. Потому что не могут хотя бы одного удовлетворить из зала. Но у меня это природное. […] Я люблю смотреть в глаза. 44-й, последний ряд в театре. Я найду и увижу эти глаза", ‒ сказал артист.

Уже в финале интервью Винник высказался по поводу своей сексуальной жизни.

"Секс стал кайфишнее [артисту сейчас 47 лет ‒ Главред]. Интересно, может в 100 еще лучше? Секса на старости, говорят, меньше. Как тебе в 60 заниматься сексом? Так же как и в 40, только с мешком цемента на спине", ‒ сказал артист.

Причем Винник признался, в последние месяцы ощущает кризис среднего возраста, но это не мешает ему чувствовать жизнь и наслаждаться ею.

"Мы не даем себе временами возможности [наслаждаться жизнью – Главред]. Мы чего-то постоянно добиваемся, бегаем, ищем", ‒ подытожил артист.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Олег Винник признан самым высокооплачиваемым украинским артистом по версии журнала Форбс Украина.
  • За 2019 год мужчина смог заработать от 5,6 до 7 миллионов долларов США за 50 проведенных концертов.
  • По словам Александра Горбенко, продюсера Винника, артист не соглашается участвовать в рекламных кампаниях, которые оплатят его работу дешевле, чем 100 тысяч долларов, а его 45-минутное выступление на новогоднем корпоративе обходится в 50 тысяч долларов.

секс интим Дмитрий Гордон Олег Винник
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