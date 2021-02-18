Олег Винник рассказал о "тр*хании" зала и о возрастном сексе

Олег Винник / УНИАН

Известный украинский поп-исполнитель Олег Винник разоткровенничался на тему взаимоотношений со зрительным залом и на сексуальную тематику. Свои соображения артист высказал в интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

Гордон спросил Винника, согласен ли тот с утверждением легендарного певца Муслима Магомаева о том, что зрительный зал нужно тр*хнуть.

"Вот научиться зал тр*хнуть. А мне кажется, что артисты временами [эмоционально самоудовлетворяются ‒ Главред]. Потому что не могут хотя бы одного удовлетворить из зала. Но у меня это природное. […] Я люблю смотреть в глаза. 44-й, последний ряд в театре. Я найду и увижу эти глаза", ‒ сказал артист.

Уже в финале интервью Винник высказался по поводу своей сексуальной жизни.

"Секс стал кайфишнее [артисту сейчас 47 лет ‒ Главред]. Интересно, может в 100 еще лучше? Секса на старости, говорят, меньше. Как тебе в 60 заниматься сексом? Так же как и в 40, только с мешком цемента на спине", ‒ сказал артист.

Причем Винник признался, в последние месяцы ощущает кризис среднего возраста, но это не мешает ему чувствовать жизнь и наслаждаться ею.

"Мы не даем себе временами возможности [наслаждаться жизнью – Главред]. Мы чего-то постоянно добиваемся, бегаем, ищем", ‒ подытожил артист.

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