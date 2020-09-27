Олег Винник / Instagram

Знаменитый украинский певец, любимец женщин, Олег Винник заболел коронавирусом, и не смог прийти на прямой 5 эфир шоу Танці з зірками 2020.

Юрий Горбунов сообщил о болезни певца в прямом эфире вечером 27 сентября.

"КТ показало двухстороннее воспаление легких. Первые дни была сильная боль в костях", - сказал Олег Винник на видео.

Он сказал, что более 15 минут на ногах он стоять не может.

Кроме того, о болезни сообщила и Алена Шоптенко в своем Instagram.

"Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такую корону имела в виду. Но все это не шутки! Берегите себя, пожалуйста! Читайте такжеТанці з зірками 2020 5 выпуск: кто покинул шоу 27 сентябряБлагодарю вас за все ваши сообщения. Ваша поддержка лучше любых лекарств!", - написала она.

Алена Шоптенко / Instagram

"Оленко, одужуй", - тут же пожелал Юрий Горбунов.

Напомним, что до этого коронавирусом заболели Ольга Фреймут с партнером и Дарья Петрожицкая - они выступали в безлюдных местах по онлайн-трансляции в зал.

Танці з зірками 2020 5 выпуск Олег Винник и Алена Шоптенко:

Специально для 5 эфира шоу Танці з зірками 2020 Олег Винник и Алена Шоптенко записали видео.

По новым правилам шоу Танці з зірками 2020 пара Олега Винника автоматически проходит в 6 эфир.