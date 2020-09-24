Ольга Бузова случайно показала голую грудь на видео

Ольга Бузова / Instagram

Российская певица Ольга Бузова посетила премьеру российского фильма "Стрельцов", и покрасовалась на красной дорожке черным мини-платьем с соблазнительным декольте.

Но, как оказалось, не только декольте в нем было таким привлекательным - Бузова записала сторис, в котором продемонстрировала не только тот факт, что не надевала под платье белье, но и свою сочную грудь.

На фоне слухов о том, что Бузова поссорилась с Давой, Ольга опубликовала новое сторис в крошечном мини-платье, в котором не только похвасталась длинными ножками, но и продемонстрировала во всей красе голую грудь во время упражнения с мячом.

Ольга Бузова попыталась понабивать мяч, но не рассчитала свои движения со слишком неудобным и откровенным платьем.

В итоге, в нескольких местах на пару секунд певица показала сокровенное.

Сторис с видео "провисело" почти день, но пропало за пару часов до истечение 24-часового лимита.

Напомним, что Ольга Бузова уже более года встречается с музыкантом и богером Давой. Недавно русские СМИ начали беспокоится об их расставании, ибо у пары пропали совместные сторис и фото из соцсетей.

Ранее утром украинская певица Настя Каменских показала грудь на балконе в откровенной фотосессии.