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"Ни стыда ни совети": ведущая Дом-2 показала грудь на провокационном фото

6 июня 2020, 07:14

Российская телеведущая Ольга Орлова решила спровоцировать поклонников пикантным фото, чтобы обсудить тему хейтинга за обнажение в сети.

Ольга Орлова
Ольга Орлова / Instagram

Российская певица и телеведущая Дом-2 Ольга Орлова взбудоражила сеть пикантным фото, на котором специально засветила грудь, чтобы привлечь людей к обсуждения темы принятия себя и своего тела.

Ольга Орлова без лифчика сверкнула грудь в мокрой белой футболке в Instagram.

"Для каждого человека грань между сексуальностью и пошлостью очень тонка... Считается, если фото не оскорбляет чувства других людей, то это не вульгарно. Но, для каждого из нас, это очень индивидуально... Интересно узнать ваши мысли об этом) P.S. Представляю, что сейчас начнётся))) #тыжмать #нистыданисовести", - подписала фото Ольга.

На фото она в трусиках бикини и мокрой футболке на берегу пляжа, соблазнительно позирует в воде. Она подняла руки, и засветила под мокрым нарядом сочную грудь.

При этом, девушка смогла не намочить связанные в узел волосы, и отличный макияж, который выгодно подчеркивает глаза.

Ольга Орлова
Ольга Орлова / Instagram

Пользователи сети действительно не смогли пройти мимо такого поста или фото телеведущей, и написали сотни комментариев.

"Прекрасное, сексуально-утонченное фото - уж точно без всякого даже намёка на пошлость...", "Красивое тело красивой женщины не добавить не убавить, а все остальное ерунда", "Красивое сексуальное фото", "Это очень красиво и сексуально", "Естественная, женственная", "Потрясная фигура и ты сама", "Красивое фото, ничего пошлого)))", "Как минимум вашу страницу смотрит Ваш сын. А так все норм)", "вот и я подумала о сыне..", "он все видел ", "Лично мне вообще пофиг на чужие соски.Фигура для вашего возраста ЗАШИБИСЬ. И я реально не понимаю, почему в 2020ом году кого-то ещё волнуют , простите, сисяо. Ну все уже все видели.Ну я бы такую фотку бы не выставила, но блин, если бы у меня была такая фигура, возможно мне было бы жалко ее не показывать ВСЕМ", "Шикарная!", - пишут в комментариях.

Ранее ведущая Ревизора сверкнула грудью на пляжном фото.

новости шоу бизнеса Дом-2 Ольга Орлова
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