"Сиськи норм, не стыдно": Серябкина вывалила грудь на пикантном фото

Оля Серябкина / Instagram

Бывшая певица группы Серебро, Оля Серябкина поделилась горячими пляжными фото, на которых бесстыже показала сочную грудь, и заверила, что ей "не стыдно".

Оля Серябкина показала горячее пляжное фото в Instagram.

"Не стыдно", - пишет Серябкина.

На фото она позирует в черном купальнике бикини с крошечным лифчиком, и внушительных размеров трусами с пояском. При этом лифчик просто не способен удержать ее огромную сочную грудь, которая почти выпрыгивает из лифчика.

Оля Серябкина / Instagram

Оля Серябкина / Instagram

"такое тело грех скрывать", "Канечна не стыдна", "Красоткааааааа, очень люблю", "С такой грудью че стыдиться", "Ладно", "Уфффф, ты просто космос ", "Ох Оля замуж тебе надо", "Сиськи норм", "У Вас прекрасное тело ,Оля)", "Стыдно у кого не видно!", "Отвал всего", - пишут в комметариях.

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