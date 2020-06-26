Оля Бузова случайно показала грудь в прямом эфире - фото

Оля Бузова / Instagram

Российская певица Оля Бузова, которая начала постепенно выходить из карантина, посетила открытие музея и даже провела съемки на новоткрытой съемочной площадке.

Пока певица дурачилась, записывая сторис, она случайно засветила пару раз сочную грудь. Все Оля Бузова показала в своем Instagram.

"Хороший был день вчера! Сам парад, честно, не успела посмотреть в прямом эфире, но видела нарезку. Оставляю вам кусочки в сторис. Потрясающе, конечно, особенно съемки и графика! Получилось 9 мая во второй раз. Может, и не зря был карантин, чтобы наши герои-победители и мы - все в юбилейный год Победы дважды смогли отметить такой важный праздник! Да, и тем более Президент обещал ветеранам провести сразу, как только возможно. Еще и дата выпала не простая, а символическая - годовщина первого парада. Вы смотрели салют?", - решила написать Бузова в Instagram, показав на фото свое пикантное платьечко.

На фото и видео Оля Бузова позирует в синем коротким платье, демонстрируя стройную фигурку и то, что под ним нет белья. Пока девушка ездила в авто, и танцевала, она случайно засветила грудь, которую просто не в состоянии удержать декольте, если девушка активно прыгает или танцует.

Поклонники пришли в бурный восторг от платья, и груди Бузовой, завалив ее комплиментами.

Ранее Оля Серябкина показала пикантное фото в сети.