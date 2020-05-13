"Сиськи палит, соски - экстра класс!": Бузова без лифчика показала себя в Дом2

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова опубликовала вызывающее фото без белья в своем Instagram. Бузова решила прибавить "перчика" своим фанатам, и выставила напоказ свою грудь, которая стала значительно больше последнее время.

Бузова без лифчика засветила соски на фото в гримерке самого знаменитого реалити-шоу в России - Дом2

"Понедельник. Спишь?", - подписала она свое фото, которое опубликовала ночью.

На фото Ольга Бузова позирует в гримерке на фоне своих портретов и вещей, отметив геолокацию "поляна Дом-2".

Бузова с короткими волосами позирует в белой хлопчатой майке, под которую не стала надевать лифчик, чем вызвала бурное обсуждение своей персоны в комментариях. На фото грудь Бузовой существенно выпирает под майкой, так что видны возбужденные соски. Поклонники снова решили поднять тему увеличения груди певицы, грудь которой ранее, по их мнению, была поменьше.

Оля Бузова / Instagram

"Увеличила втихаря грудь, теперь можно и без лифа фоткаться)", "Давайте все дружно скинемся Оле на бюстгальтер", "Твой лифчик, я так понял, давно уже спит)", "Свободу телу", "Скорее, свободу разуму", "Носить майку без лифа - это тренд, красиво, или что?", "А *бет тебя?", "Это бесстыдно", "Это тупизм", "О! Оля сиськи палит", "Соски - экстра-клас! Так лучше, чем в гимнастерке!", - пишут в комментариях.

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