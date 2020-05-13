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"Сиськи палит, соски - экстра класс!": Бузова без лифчика показала себя в Дом2

13 мая 2020, 07:05

Российская певица Оля Бузова взбудоражила сеть снимком без белья в гримерке реалити-шоу Дом-2 в России.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова опубликовала вызывающее фото без белья в своем Instagram. Бузова решила прибавить "перчика" своим фанатам, и выставила напоказ свою грудь, которая стала значительно больше последнее время.

Бузова без лифчика засветила соски на фото в гримерке самого знаменитого реалити-шоу в России - Дом2

"Понедельник. Спишь?", - подписала она свое фото, которое опубликовала ночью.

На фото Ольга Бузова позирует в гримерке на фоне своих портретов и вещей, отметив геолокацию "поляна Дом-2".

Бузова с короткими волосами позирует в белой хлопчатой майке, под которую не стала надевать лифчик, чем вызвала бурное обсуждение своей персоны в комментариях. На фото грудь Бузовой существенно выпирает под майкой, так что видны возбужденные соски. Поклонники снова решили поднять тему увеличения груди певицы, грудь которой ранее, по их мнению, была поменьше.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

"Увеличила втихаря грудь, теперь можно и без лифа фоткаться)", "Давайте все дружно скинемся Оле на бюстгальтер", "Твой лифчик, я так понял, давно уже спит)", "Свободу телу", "Скорее, свободу разуму", "Носить майку без лифа - это тренд, красиво, или что?", "А *бет тебя?", "Это бесстыдно", "Это тупизм", "О! Оля сиськи палит", "Соски - экстра-клас! Так лучше, чем в гимнастерке!", - пишут в комментариях.

Ранее нидерландская красотка Роми Стрейд топлес показала сочную молодую грудь и свела с ума читателей мужского журнала.

новости шоу бизнеса Ольга Бузова Дом-2
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