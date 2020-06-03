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"На порно звезду похожа": Бузова разделась на Дом-2

3 июня 2020, 01:38

Российская певица Оля Бузова показала откровенные фото, сделанные во время съемок реалити шоу.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Российская певица Оля Бузова завела сеть провокационным голым фото, геопозиция которого она отметила на съемочной площадке Дом-2.

Оля Бузова в блестящем белье а-ля принцесса Лея взбудоражила сеть фото в Instagram.

"Ностальгия по моим трендам 2017, я вновь возвращаю в обиход парики. Это лето будет ярким, обещаю", - пишет Бузова, отметив геолокацией Дом-2.

На фото, которые Бузова показала в сети, она позирует в белье с блестками и бижутерией, в стиле чего-то между принцессой Леей из Звездных Войн и чего-то вроде Лулу из Пятого Элемента.

Она показывает свою небольшую грудь в огромной чашке лифчика и втягивает живот на фото, чем вызвала бурное обсуждение у себя в комментариях среди поклонников.

  • Оля Бузова Instagram
  • Оля Бузова Instagram
  • Оля Бузова Instagram
  • Оля Бузова Instagram

"На порно звезду похоже", "Фотошопа немного?", "Ти просто бомба, Оля супер Оля клас хто не вірить тому в глаз", "Ещё больше фотошопа можно", "Ивлеева на минималках", "Ивлеева в деле", " Зачем так живот втягивать, и так все видят что норм!", "Ивлеева вышла из чата", "Пр*ститутка", "Китайская...", - пишут в комментариях.

Ранее Вики Одинцова топлес показала сочную грудь для новой фотосесии в глянце.

Ольга Бузова новости шоу бизнеса
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