УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Откуда сиськи?": Бузова показала грудь на обложке глянца

Ольга Бузова похвасталась новой обложкой мужского журнала, на котором она показывает сочную грудь.

16 июля 2020, 18:15
Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Российская певица Оля Бузова похвасталась внушительным бюстом на страницах российского журнала PlayBoy Russia.

Оля Бузова заинтриговала поклонников внушительным бюстом в Instagram.

"Вот она я, и моя четвертая обложка для Playboy Russia", - пишет Бузова

На фото она позирует в трусах с высокой талией и белой майке, которую и задирает вверх.

Кроме того, что Бузова похвасталась стройной фигурой и прессом она продемонстрировала соблазнительный бюст, чем смутила хейтеров, которые требовали, чтобы она ее увеличила.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

В сети уже появилась вся фотосессия с Олей Бузовой из Playboy.

  • Оля Бузова instagram.com/dava.buziki86/
  • Оля Бузова instagram.com/dava.buziki86/
  • Оля Бузова instagram.com/dava.buziki86/
  • Оля Бузова instagram.com/dava.buziki86/
  • Оля Бузова instagram.com/dava.buziki86/
"а откуда появились сиськи", "противозачаточные пьет,вот и сиськи", "не подскажите что за противозачаточные? Тож сиськи хочу", "вот и я сейчас посмотрела, и таким же вопросом задаюсь", "В откуда сиськи то появились?", "Шикарная", "За*бись грудь тебе отфотошопили", "Бомбическа фигура", - пишут в комментариях.

Ранее дочь Веры Брежневой Соня Киперман выставила напоказ сочные формы

Ольга Бузова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Откуда сиськи?": Бузова показала грудь на обложке глянца». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

18:15
"Откуда сиськи?": Бузова показала грудь на обложке глянца
18:10
"Это можно на своей кухне": Кравчук жестко раскритиковал депутатов в Раде
17:57
Подруга Ефремова потребовала от россиян снисхождения к актеру
17:31
Смородина: названы 6 преимуществ для здоровья
17:30
Зеленский прямо обвинил РФ в военной агрессии против Украины
17:22
"Быстро вышел, урод бл*дь": в Днепре водитель маршрутки выбросил из салона пассажира без маски Видео
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 127 и 128 серии 16-07-2020 Видео
17:07
Американские ученые рассказали, что грозит населению Украины в ближайшие десятилетия
16:50
Дистанционная торговля сделает лекарства экономически доступными - Константин Надутый
16:34
В ВОЗ объяснили, почему в Украине ухудшились показатели по ситуации с COVID-19
16:29
Эмбер Херд украла историю об изнасиловании для обвинения Деппа
16:11
"Телефон отключен": в Черкассах без вести пропал заместитель мэра
15:44
Новый фильм про Губку Боба выйдет сразу на Netflix
15:36
Каким будет карантин в Украине: в Минздраве рассказали об изменениях
15:30
Купаться или нет: на каких пляжах в Киеве разрешили плавать
15:12
"Хороша": дочь Брежневой выставила напоказ сочные формы
14:57
В РФ прокомментировали "военные планы против Украины" Видео
14:50
Путин внезапно отменил поездку в аннексированный Крым
14:33
Новая жена Виктора Павлика высказалась о их разнице в возрасте
14:26
Продление карантина в Украине: Зеленский сделал заявление
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять