"Откуда сиськи?": Бузова показала грудь на обложке глянца

Российская певица Оля Бузова похвасталась внушительным бюстом на страницах российского журнала PlayBoy Russia.
Оля Бузова заинтриговала поклонников внушительным бюстом в Instagram.
"Вот она я, и моя четвертая обложка для Playboy Russia", - пишет Бузова
На фото она позирует в трусах с высокой талией и белой майке, которую и задирает вверх.
Кроме того, что Бузова похвасталась стройной фигурой и прессом она продемонстрировала соблазнительный бюст, чем смутила хейтеров, которые требовали, чтобы она ее увеличила.
В сети уже появилась вся фотосессия с Олей Бузовой из Playboy.
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Автор: Александр Галаджий