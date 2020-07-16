"Откуда сиськи?": Бузова показала грудь на обложке глянца

Оля Бузова / Instagram

Российская певица Оля Бузова похвасталась внушительным бюстом на страницах российского журнала PlayBoy Russia.

Оля Бузова заинтриговала поклонников внушительным бюстом в Instagram.

"Вот она я, и моя четвертая обложка для Playboy Russia", - пишет Бузова

На фото она позирует в трусах с высокой талией и белой майке, которую и задирает вверх.

Кроме того, что Бузова похвасталась стройной фигурой и прессом она продемонстрировала соблазнительный бюст, чем смутила хейтеров, которые требовали, чтобы она ее увеличила.

Оля Бузова / Instagram

В сети уже появилась вся фотосессия с Олей Бузовой из Playboy.

"а откуда появились сиськи", "противозачаточные пьет,вот и сиськи", "не подскажите что за противозачаточные? Тож сиськи хочу", "вот и я сейчас посмотрела, и таким же вопросом задаюсь", "В откуда сиськи то появились?", "Шикарная", "За*бись грудь тебе отфотошопили", "Бомбическа фигура", - пишут в комментариях.

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