"Попа - класс": Оля Бузова разделась с собакой и засветила голый зад

Оля Бузова / Instagram

Российская певица Оля Бузова вызвала бурную реакцию на свое фото в крошечном купальнике и с собакой.

Оля Бузова похвалилась сочными формами в своем Instagram.

"Вчерашний день я провела в лучшей бане Сочи. Баня, массаж, чай с травами и свежий горный воздух. Мои хорошие, хочу поговорить с вами о здоровье. Сегодня праздник святого Пантелеймона, которому молятся о здравии в болезнях, в трудностях и по молитвам к нему случается много чудес и исцелений! Он жил в III веке, и всю свою жизнь посвятил помощи людям, лечил всех, кто приходил к нему. Я очень вас прошу, берегите своё здоровье, занимайтесь спортом и правильно питайтесь, бросайте вредные привычки и ведите здоровый образ жизни. Но основа всего на мой взгляд – наше внутреннее состояние... Когда мы думаем о хорошем, делаем добро и не желаем никому зла, мы становимся лучше и светлее. Это самое большое счастье – жить с чистым сердцем, всех любить и прощать, радоваться мелочам, быть искренними, как дети. Всем, кто сейчас болеет и кому в эти минуты нелегко, хочу пожелать здоровья, благополучия и пусть у вас всё будет хорошо! Спасибо, что напоминаете нам о главном... Берегите друг друга! Всегда ваша Оля", - сказала Бузова.

На фото она позирует присев на деревянном помосте с собакой в одном крошечном черном бикини, которое нещадно оголило ягодицы Бузовой, так что поклонники в полной мере оценили все подробности ее фигуры.

Оля Бузова / Instagram

"Попа у Оли - класс", "Куколка шикарная красавица", "Смотри, чтоб эта собака тебя с костью не перепутала", "Какая красивая без косметики ", "Молодчинка!!! Здоровья тебе Ольчик! Будь счастлива! Ты солнышко!", "Ну да, с голой Ж@п@й рассуждать о святом Пантелеймоне!!!!", "Олечка,ну фото с собачкой лучше одетой бытть)", "привет ты супер прекрасна да у тебя прекрасные купалники", - пишут ей в комментариях.

Ранее голая Надя Дорофеева разорвала сеть откровенным фото