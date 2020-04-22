"Транс, как это развидеть": двойник Бузовой показала "х*р" на видео

Оля Бузова плучила двойника-трансгендера / Instagram

Двойник Ольги Бузовой оказалась трансгендером. Это она сама показала на видео, которое выложила в Instagram.

Подтвердились слухи о том, что двойник Ольги Бузовой - мужчина. Ну почти. Как оказалось, фанатка с "сюрпризом" сделала пластические операции, чтобы быть похожей на Ольгу Бузову, а когда завладела вниманием общества - предъявила все свои половые признаки.

"Да девочка я всё верно", - пишет двойник Бузовой.

В сети появилось видео, на котором двойник Бузовой в футболке танцует перед камерой, а потом задирает футболку - под ней боксерки с мужским достоинством.

Поклонники Бузовой и ее двойника очень неоднозначно отреагировали на это откровение.

Двойник Бузовой / скриншот

Двойник Бузовой / скриншот

"Те никто не понял шутку ", "Я думала изначально, что ты - мужчина, потом стала сомневаться... Бл*", "Это все таки пацан?? Отписка", "Не поняла. Она че пацан?", "Как это развидеть", "Блин да вы симпатичней буровой в 100 раз", "Нормально так", "Афигеть ты транс ", "Сколько отстающих людей))))", "Что, бл*ядь", "Это прекрасно", "У тебя х*р", "Зачем я это увидела", "Ты очень красивая", - пишут в комментариях.

Примечательно, что ранее двойник Бузовой демонстрировала наявность груди в декольте. Так что без официального комментария непросто разобраться в заявлениях пользователей сети был(а) ли двойник Бузовой изначально парнем или девушкой.

Ранее Оля Бузова и Лолита станцевали под новую песню Mozgi, и Лолита занюхала свою подмышку.