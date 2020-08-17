"Киски не боятся ничего": Цибульская оголила формы на пикантном фото

Оля Цибульская / Instagram

Украинская певица Оля Цибульская порадовала поклонников пляжным фото в закрытом купальнике, засветив сочные формы в Instagram.

Оля Цибульская показала себя в облегающем наряде в соцсетях.

"Ставь +, если уже сделала свою идеальную фотку в купальнике этим летом А я найду ее в профиле и лайкну. Коты боятся воды. А кошки не боятся ничего", - пишет Цибульская.

На фото певица позирует в закрытом купальнике леопардового цвета, соблазнительно зауженным к низу. Девушка продемонстрировала во всей красе свои выдающиеся формы, слегка прикрытые тонкой тканью.

Оля Цибульская / Instagram

"Класно виглядаєте", "Ольчик-шикарна)", "Оля, ви божественна!", "Оля ты просто секси", "Шикарна", "Купальничек ничего так", - пишут в комментариях.

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