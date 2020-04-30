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"Такой температуры не видела в жизни": Оля Полякова переболела коронавирусом

30 апреля 2020, 11:25

Оля Полякова рассказала, что хоть она и на изоляции дома с семьей, они уже успели переболеть коронавирусом.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова призналась, что переболела коронавирусом вместе со своими дочками, сказала она Дмитрию Гордону.

Оля Полякова во время одного из эфиров со своими звездами призналась, что она переболела смертельной уханьской заразой и заразилась от дочки.

"Я уже переболела, когда была в Майами. Сначала Алиса заболела. 41 градус был, я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был просто шок. Потом и я от нее заразилась. Мы страшно кашляли, принимали антибиотики. Так тяжело переболели", – рассказала Оля Полякова на видео-трансляции с Дмитрием Гордоном.

Полякова не делала тесты, но по ее мнению, это был именно коронавирус, потому что болезнь подходит по симптомам.

Видео можно посмотреть на Youtube Оли Поляковой.

Оля Полякова переболела коронавирусом смотреть онлайн видео:

Напомним, коронавирус в Украине диагностировали у 10 тысяч 406 человек. За сутки заразу нашли еще у 540 человек.

Оля Полякова Маша Полякова новости шоу бизнеса коронавирус симптомы коронавирус в Украине
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