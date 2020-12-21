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Оля Полякова поделилась секретами сексуального воспитания детей

21 декабря 2020, 19:55

Украинская певица Оля Полякова в новом интервью для знаменитого глянца призналась, что занимается сексуальным образованием даже 9-летней дочки Алисы.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagrzm

Оля Полякова любит почаще удивлять поклонников, и кардинальная смена имиджа который год подряд становится предметом обсуждений и восторженных отзывов.

В новом номере "Отдохни" певица примеряет стильную ультра короткую стрижку и делится неожиданными признаниями.

В канун Нового года Полякова подводит итоги и рассказывает каким для нее выдался 2020-й.

Она заявила, что в 2020 году она жутко экономила.

"Экономить, конечно, пришлось. В первую очередь ненужными сегодня оказались одежда и обувь. Думаю, брендомания скоро сойдет на нет. У меня 14 шуб, которые я летом храню в холодильнике. Плачу за это деньги и не понимаю зачем: за 2 года ни разу натуральную шубу не надела. Считаю, это уже моветон", - считает она.Читайте такжеДочь Оли Поляковой показала своего парня

Невозмутимость Оля сохраняет даже в вопросах сексуального воспитания своих дочерей.

"Мои дети сексуально образованны", - заявила она, несмотря на то, что девочки разного возраста (Маше — 15 лет, Алисе — 9).

Оля Полякова утверждает, что умеет находить общий язык с каждой.

Оля Полякова
Оля Полякова / Пресс-служба

"Маша общается с мальчиком, но я точно знаю, что у них еще ничего не было. С ней говорю о том, чем чреваты незащищенные отношения. С Алисой пока — о том, что она должна знать свои границы и не позволять никому прикасаться к ней. Думаю, в 9 лет знать о способах контрацепции еще не нужно" - рассказывает певица.

Напомним, что во время своих онлайнов с разными звездами, Оля Полякова призналась, что сама учила целоваться дочку Машу.

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