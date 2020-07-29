"Сексуальная малышка": Оля Полякова разделась на даче

Оля Полякова / Instagram

Украинская певица и актриса Оля Полякова похвасталась шикарной фигурой, но при этом рассказала, что идет в таком виде заниматься домашними делами.

Оля Полякова в бикини покрасовалась загорелым телом.

"На даче! Пошла готовить кабачковую икру!))))", - пишет Полякова

На фото Полякова в купальнике легендарной расцветки в горошек продемонстрировала пресс, тонкую талию, бесконечно длинные ноги и сочную грудь, которую уютно устроила в летнем наряде.

Девушка утверждает, что так собирается готовить в таком виде, и поклонники завалили ее комментариями.

Также они засомневались, что она будет готовить именно в таком виде, а не боле откровенном.

Оля Полякова / Instagram

"Сексуальная икра получиться ", "Барби", "Богиня", "Костюмчик подходящий! Следите,чтобы 'икра" не подгорела", "Супер-женщина", "В таком виде?", "Конечно нет! Без купальника)", "Вообще сексуальная малышка", "Шикарная", "Рецептик можна?", "А я на выходных уже сделала кабачковую икру. вкуснота)", "Чудо-женщина, украинская версия ", "Ноги обалдеть", "Дачница! Людей не смешите! Королева!!!!", - пишут ей в комментариях.

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