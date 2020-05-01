"Срамота, сиська отпала": Полякова бесстыже показала огромную грудь

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова показала грудь под крошечным топом, и завела сеть. Певица регулярно занимается спортом на карантине и не смогла не показать результаты своей работы.

Оля Полякова засветила грудь, которая выпала из-под фурболки.

"Вот так с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок ,можно выглядеть! Давайте со мной!!!", - пишет Полякова.

На фото Оля Полякова закатала шортики, превратив их к крошечные трусики, и подняла футболку так, что из под нее начала выпадать сочная грудь. Полякова похвасталась длинными стройными ножками и удивительной тонкой талией.

Оля Полякова / Instagram

"цОрица класс", "Ого, красотка", "У Вас там сиська отпала или что не пойму", "Оль не худей хватает!) нам нравятся твои ножки и попка в теле", "Оля, такой красотой все больше вдохновляет заниматься спортом ( пресс, растяжки). Как всегда", "Хотела бы я посмотреть на вас ... Я в шоке! Люди почему вы такие все злые, и завистливые !?", "ну как же без груди? Ведь певицы они же проститутки по совместительству. Надо клиентов искать", "Не для того твоя мамка цветок растила,чтобы ты тут сиськами и письками трясла,срамота !", "Сисюля висячая испортила всю красоту фотки,правда... а в остальном - шикарно и браво", - пишут в комментариях.

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