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"Она прекрасная": дочь Горовой показала идеальное тело на пикантном сэлфи

29 сентября 2020, 02:15

Дочь Ирины Горовой Наталия поделилась пикантным фото с отдыха, взбудоражив всех своих поклонников.

Наталья Горовая
Наталья Горовая / Instagram

Дочь Ирины Горовой, падчерица Потапа Наталия Горовая, которая успешно работает в Mozgi Entertainment, поделилась горячими фото с отдыха, на которых похвасталась шикарной фигурой.

Наталия Горовая, которая уже давно ведет здоровый образ жизни со спортом, диетами и занимается саморазвитием, снова поразила поклонников идеальной фигурой в Instagram.

"Стараюсь наполнять себя интересными книгами, красивыми мечтами и добрыми мыслями. Наслаждаюсь природой (ох особенно на след неделе!!!), вкусной едой. Забочусь о близких, полюбила себя. Смотрите на жизнь влюблёнными глазами, какая же она прекрасная", - пишет Наталия.

Девушка не раз рассказывала о своих упражнениях, давала советы подписчикам, и рассказывала о принятии себя. Она даже показывала наглядными фото, результаты постоянной работы над собой.

Теперь Горовая похвасталась стройной и загорелой фигурой в крошечном бикини, продемонстрировав сексуальные ножки и упругую грудь.

Поклонники и друзья девушки пришли в восторг, и написали ей много комплиментов.

Наталья Горовая
Наталья Горовая / Instagram

"Вдохновляет", "Наталиии, фигура", "Очень красивая", "Омг, Натали, какая фигура",

Ранее полностью голая Гвинет Пэлтроу показала интимное фото ко своему 48-му дню рождения.

Ирина Горовая дочь Mozgi Потап новости шоу бизнеса
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