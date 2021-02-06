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"Орех": украинская спортсменка показала ягодицы в развратной позе

6 февраля 2021, 03:44

Спортсменка и блогер Евгения Мосиенко побаловала поклонников откровенными фото в крошечных стрингах.

Евгения Мосиенко
Евгения Мосиенко / Instagram

Украинская спортсменка и блогерша из Днепра Евгения Мосиенко порадовала поклонников откровенными фото, на которых позировала в новых трусиках, демонстрируя во всей красе сексуальную попу.

Баскетболистка, участница соревнований по пауэрлифтингу и показам бикини Евгения в своем Instagram похвасталась, чем ее наделила природа.

На фото она делает пикантное селфи в зеркале на кухне, соблазнительно позируя, и показывая со всех сторон аппетитные ягодицы, и интимные подробности своей фигуры.

"Адидас, или найк?", - пишет она под фото

Евгения Мосиенко
Евгения Мосиенко / Instagram
Евгения Мосиенко
Евгения Мосиенко / Instagram
Евгения Мосиенко
Евгения Мосиенко / Instagram

"Эхх жмякнуть бы зопку", "Пошла движуха", "Орех",

"Хороша задница", "безымянный бренд",

"Ну привет, попка, давно не виделись", "Родинка",

Ранее Maruv показала откровенные фото в стиле моделей Playboy

Евгения Мосиенко новости шоу бизнеса
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