"Орех": украинская спортсменка показала ягодицы в развратной позе

Евгения Мосиенко / Instagram

Украинская спортсменка и блогерша из Днепра Евгения Мосиенко порадовала поклонников откровенными фото, на которых позировала в новых трусиках, демонстрируя во всей красе сексуальную попу.

Баскетболистка, участница соревнований по пауэрлифтингу и показам бикини Евгения в своем Instagram похвасталась, чем ее наделила природа.

На фото она делает пикантное селфи в зеркале на кухне, соблазнительно позируя, и показывая со всех сторон аппетитные ягодицы, и интимные подробности своей фигуры.

"Адидас, или найк?", - пишет она под фото

Евгения Мосиенко / Instagram

Евгения Мосиенко / Instagram

Евгения Мосиенко / Instagram

"Эхх жмякнуть бы зопку", "Пошла движуха", "Орех",

"Хороша задница", "безымянный бренд",

"Ну привет, попка, давно не виделись", "Родинка",

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