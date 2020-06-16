Оскар-2021 перенесли из-за коронавируса

Названа новая дата проведения церемонии / Reuters

Американская академия киноискусств и наук, в отличие от Венецианского кинофестиваля, решила перенести церемонию вручения премии "Оскар" в 2021 году в связи с пандемией коронавируса.

По информации Киноакадемии в Twitter, новой датой церемонии стало 25 апреля 2021 года.

Также продлен период номинирования фильмов – это можно сделать до 28 февраля. Окончательные номинанты станут известны 15 марта.

За все время, церемония Оскар была отложена только три раза - из-за наводнения в Лос-Анджелесе в 1938 году, после убийства доктора Мартина Лютера Кинга младшего в 1968 году и после попытки убийства президента Рональда Рейгана в 1981 году.

Читайте такжеВыяснились окончательные даты проведения Евровидения-2021

Пока неизвестно, будет ли церемония виртуальной или классической, так как пока рано говорить.

Дэвид Рубин, президент Академии и ее генеральный директор Дон Хадсон сказали: "На протяжении более чем столетия фильмы играли важную роль в том, чтобы утешать, вдохновлять и развлекать нас в самые темные времена. Мы надеемся продлить срок отбора и дату нашей награды, чтобы обеспечить гибкость, необходимую кинематографистам для того, чтобы закончить и выпустить свои фильмы. Этот грядущий Оскар и открытие нашего нового музея ознаменуют исторический момент, собрав любителей кино со всего мира, чтобы объединиться через кино".

Номинации будут объявлены 15 марта 2021 года.

Оскар - не единственное крупное развлекательное мероприятие, которое затронул коронавирус. В частности, вручение престижной театральной награды Тони, которая должна была состояться в начале этого месяца, также была перенесена на неопределенное время.