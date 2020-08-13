Основатель Мамахохотала и депутат Верховной Рады подхватил коронавирус

Роман Грищук с женой / facebook.com/grishchukroma

Сооснователь шоу Мамахохотала, депутат Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского Слуга Народа Роман Грищук вместе с женой подхватили Covid-19.

О том, что они болеют смертельным вирусом, написала в Facebook его жена Анна Грес, а потом и сам Грищук.

"Беда не приходит одна. С ночи у меня была температура 37,7 и ломота в теле.Утром сделали тест ПЦР. Два положительных. У нас с Романом Грищуком covid", - написала его жена.

Сам комик, а нынче политик написал о своей заразе более многословно.

"Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-1. У нас с женой положительные тесты. .P.S. Самочувствие более-менее нормальное, с Тимом все хорошо", - пишет он.

Депутат посокрушался по поводу того, что украинцы массово перестали обращать внимание на меры предосторожности, отказались от дистанции и масок, что ведет к ежедневным рекордам по количеству заболевших коронавирусом.

"Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты. Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок", - просит он.

Напомним, что на днях российский певец Филипп Киркоров пришел на премьеру песни без маски. Киркоров заявил, что переболел коронавирусом, и у него иммунитет.