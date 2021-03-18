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Откровенные фото афро-азиатского трансгендера попали в легендарный глянец

18 марта 2021, 15:44

Американская афро-азиатская трансгендер украсила обложку одного из старейших глянцев - Sports Illustrated Swimsuit.

Лейна Блум
Лейна Блум / instagram.com/leynabloom/

Американская актриса, модель, танцор и активистка Лейна Блум, которая в октябре 2017 года стала первой открыто транссексуальной цветной женщиной, появившейся на страницах Vogue India, теперь украсит страницы легендарного журнала о купальниках Sports Illustrated Swimsuit.

Как сообщает CNN, Лейна Блум стала первой чернокожей и азиатской трансгендерной женщиной, которая ворвалась на страницы Sports Illustrated Swimsuit. Это ее новое достижение после того, как Блум сыграла главную роль в фильме Администрация порта, который оценили за прогрессивный актерский состав на Каннском фестивале 2019 года.

Представители Sports Illustrated Swimsuit отметили "неоспоримое чувство собственного достоинства, которое сияет, когда она идет по съемочной площадке".

"Она представляет право каждого человека любить себя и быть тем, кем он хочет быть", - говорится в официальном комментарии редакции журнала.

Блум, темнокожая и филиппинка, является лишь второй трансгендерной женщиной, которая когда-либо появлялась в выпуске купальников Sports Illustrated.

Модель уже разместила в своем Instagram фото, сделанное для обложки журнала.

"Вот так выглядит цветение", - подписала Лейна Блум снимок.

Как известно, Sports Illustrated Swimsuit - один из старейших, и самый прогрессивный журнал. В 1997 году Тайра Бэнкс стала первой темнокожей женщиной, чья сольная обложка была представлена ​​на страницах Swimsuit Issue. Эшли Грэм стала одной из первых моделей плюс-сайз на обложках журнала с 2016 году, а в 2019 году Бэнкс вернулась и стала старейшей звездой всех обложек издания.

Напомним, что в 2020 году модель-трансгендер с ДЦП стала лицом знаменитого модного бренда.

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