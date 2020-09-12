"Отличный орех": Леся Никитюк показала ягодицы на пикантном фото

Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Никитюк накануне премьеры 2 сезона шоу Le Маршрутка на Новом канале похвасталась маникюром на отдыхе в Турции, и "чисто случайно" продемонстрировала стройную фигуру и сочные формы.

Леся Никитюк в Instagram похвасталась откровенным фото.

"Релакс", - пишет Леся под фото.

На снимках, которые она опубликовалал, Леся Никитюх хвастается оранжевым нюдовым маникюром, леопардовой шляпкой и крошечным бикини, которое ярко подчеркнуло ее сочную фигуру и соблазнительные формы, мимо которых не смогли пройти ее поклонники.

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк / Instagram

"Отличный орех", "Хорошого тебе отдыха красотулька!", "Булочки гут", "Леся у вас прекрасный орех", "Навіть без сукні в тебе дупа чудова. Надихає творити, мріяти про все. Бо бути може, що тобі допоможе. Стати зіркою мега все оце!!! )))", "Це шо Леся ? Яка гарна)))", - пишут в комментариях.

Ранее Полина Фаворская разделась и взбудоражила сеть пикантным фото