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"Отвал башки": Мишель Андраде соблазнительно выгнулась в дерзком наряде

26 августа 2020, 16:39

Украинско-боливийская певица Мишель Андраде снялась в пикантной фотосессии, и засветила совершенные формы.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / Instagram

Певица Мишель Андраде в невероятных нарядах позировала для пикантной фотосессии с Лерой Песляк и Яценюк Марией.

Фото Мишель показала стилист в своем Instagram.

"Невероятная Мишель Андраде", - подписала она фото.

На фото Мишель Андраде позирует в серебристом боди, на шпильках и в черном полу пальто.

Девушка соблазнительно выгибается, демонстрирует все достоинства стройной фигуры, хвастается длинными ножками и привлекательными формами. А также Мишель продемонстрировала дерзкую прическу и стильные солнцезащитные очки к образу.

Поклонники сразу же написали ей комплименты, и одной из первых была ее подруга Наталья Горовая - дочь бывшей жены Потапа, которая также и работает с Мишель Андраде.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / Instagram
Мишель Андраде
Мишель Андраде / Instagram
Мишель Андраде
Мишель Андраде / Instagram
Мишель Андраде
Мишель Андраде / Instagram

"Это просто офигенно", "Очень", "С ума сойти", "Это просто отвал баашки", "Какая прекрасная, я не могу", "Ну, это пздц", - пишут в комментариях к фото.

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