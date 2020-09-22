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"Пахнет гей сексом": Maruv показала пикантные фото из нового клипа

22 сентября 2020, 00:51

Певица Maruv сразила поклонников новыми фото со съемок откровенного клипа Sad Song.

Maruv Sad Song
Maruv Sad Song / Instagram Maruv

Эпатажная любительница откровенных клипов Maruv отблагодарила поклонников за первый миллион на новом клипе откровенными фото.

Maruv показала поклонникам в Instagram невиданные ранее кадры с БДСМ-клипа Sad Song.

"Спасибо всем слушателям - Sad Song набрала миллион просмотров", - пишеn Maruv.

Марув показала новые откровенные кадры м Варварой Хлебниковой в клипе Sad Song, для которого девушки снимались в откровенных прозрачных корсетах черного и белого цвета.

На новых кадрах Марув показал сцену перед зеркалом, на стуле с мужчиной, "мостик" в своем исполнении, и еще больше вызывающих поз с Варварой.

  • Maruv Sad Song Instagram Maruv
  • Maruv Sad Song Instagram Maruv
  • Maruv Sad Song Instagram Maruv
  • Maruv Sad Song Instagram Maruv
  • Maruv Sad Song Instagram Maruv
  • Maruv Sad Song Instagram Maruv
  • Maruv Sad Song Instagram Maruv
  • Maruv Sad Song Instagram Maruv
  • Maruv Sad Song Instagram Maruv

"Так и пахнет гей сексом",

"Хвааати у меня руки болят уже",

"Безсовестно красивая", - пишут ей в комментариях.

Ранее голая Хайди Клум показала забавы с собакой дома.

Maruv новости шоу бизнеса
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