"Пахнет гей сексом": Maruv показала пикантные фото из нового клипа

Певица Maruv сразила поклонников новыми фото со съемок откровенного клипа Sad Song.
Эпатажная любительница откровенных клипов Maruv отблагодарила поклонников за первый миллион на новом клипе откровенными фото.
Maruv показала поклонникам в Instagram невиданные ранее кадры с БДСМ-клипа Sad Song.
"Спасибо всем слушателям - Sad Song набрала миллион просмотров", - пишеn Maruv.
Марув показала новые откровенные кадры м Варварой Хлебниковой в клипе Sad Song, для которого девушки снимались в откровенных прозрачных корсетах черного и белого цвета.
На новых кадрах Марув показал сцену перед зеркалом, на стуле с мужчиной, "мостик" в своем исполнении, и еще больше вызывающих поз с Варварой.
"Так и пахнет гей сексом",
"Хвааати у меня руки болят уже",
"Безсовестно красивая", - пишут ей в комментариях.
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