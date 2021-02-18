Панин похвастался секс-подвигами и назвал Россию "обреченной"

Алексей Панин / Экспресс-газета

Скандально известный своими интимными похождения российский актер Алексей Панин назвал традиционный секс вдвоем извращением и в подробностях рассказал о своих недавних сексуальных подвигах. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале проекта Super.

"Я, извините, тр*хаюсь, я извращенец, я хороший папа. И одно другому не мешает. Я просто живу", ‒ сказал Панин.

Актер заявил, что окончательно сделал выбор в пользу многочисленных сексуальных отношений еще в браке с Людмилой Григорьевой. С ней они практиковали свингерство. С новой супругой Евой Терликян, Панин, по его словам, занимается аналогичными вещами.

"Вчера у нас были замечательные мальчик и девочка", ‒ сказал он.

Кроме того, Панин считает Россию "обреченной" ‒ из-за морали, которые навязывает лживое и лицемерное общество.

"В России нам вбивали в голову, что секс — это постыдно. Да нет! Мы извращенцы, нам это нравится. В чем проблема? Ты не дрочишь?" ‒ сказал Панин журналистке, которая брала у него интервью.

Читайте также"Дырка черная, бл*ть, можно порно снимать": Панин показал голый зад на полу кухни

Смотреть с 02:44

Напомним, ранее сообщалось: