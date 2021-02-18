Панин похвастался секс-подвигами и назвал Россию "обреченной"

Алексей Панин кинул еще достаточное количество монет в копилку своей скандальной славы секс-гиганта и репутации оголтелого / многолетнего русофоба.
Скандально известный своими интимными похождения российский актер Алексей Панин назвал традиционный секс вдвоем извращением и в подробностях рассказал о своих недавних сексуальных подвигах. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале проекта Super.
"Я, извините, тр*хаюсь, я извращенец, я хороший папа. И одно другому не мешает. Я просто живу", ‒ сказал Панин.
Актер заявил, что окончательно сделал выбор в пользу многочисленных сексуальных отношений еще в браке с Людмилой Григорьевой. С ней они практиковали свингерство. С новой супругой Евой Терликян, Панин, по его словам, занимается аналогичными вещами.
"Вчера у нас были замечательные мальчик и девочка", ‒ сказал он.
Кроме того, Панин считает Россию "обреченной" ‒ из-за морали, которые навязывает лживое и лицемерное общество.
"В России нам вбивали в голову, что секс — это постыдно. Да нет! Мы извращенцы, нам это нравится. В чем проблема? Ты не дрочишь?" ‒ сказал Панин журналистке, которая брала у него интервью.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В феврале 2019-го Алексей Панин выложил фото своего загранпаспорта с американской визой и попрощался с "немытой Россией, страной рабов, страной господ". Позднее, из-за поднявшегося в Сети резонанса, он детально объяснил, почему решил покинуть РФ.
- В январе 2021 года стало известно, что Алексей Панин вступил в новый брак. Его супругой стала 40-летняя Ева Тарлакян.