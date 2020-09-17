"Папа знает?": Яна Кошкина публично показала фото топлес

Яна Кошкина / Instagram

Российская актриса Яна Кошкина, который приписывают роман с Гариком Харламовым, и причину их развода с Кристиной Асмус, поделилась интригующими фото, сделанными в бассейне.

Яна Кошкина оголилась в бассейне и показала свои формы в Isntagram.

"А всё уже...Надо было раньше", - пишет она под фото

На фото Кошкина позирует в красном бикини возлежав возле бассейна, выставив сочную грудь и упругие ягодицы, и вытянув во всей красе голые ножки.

Яна Кошкина / Instagram

"Ох уж эти пОпарацци", - подписала она другой снимок.

На фото Яна Кошкина сняла лифчик и подбросила его вверх, продемонстрировав тем самым соблазнительные линии тела и татуировку и аппетитные ягодицы всем, кто смотрел на фото.

Яна Кошкина / Instagram

"Папа знает чем ты занимаешься?", - "Что у меня есть Инстаграм? Конечно знает. Он и сам тут, всё видит) Папа, привет",

"Сколько раз ты его кинула чтоб нормальный кадр получился?".

"Ты почему такие фотографии показываешь,срамота", "Кричали женщины: Ура! И в воздух чепчики бросали",

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