"Папа знает?": Яна Кошкина публично показала фото топлес

Российская телеведущая и актриса Яна Кошкина поделилась пикантными фото, на котором похвасталась сочными формами.
Российская актриса Яна Кошкина, который приписывают роман с Гариком Харламовым, и причину их развода с Кристиной Асмус, поделилась интригующими фото, сделанными в бассейне.
Яна Кошкина оголилась в бассейне и показала свои формы в Isntagram.
"А всё уже...Надо было раньше", - пишет она под фото
На фото Кошкина позирует в красном бикини возлежав возле бассейна, выставив сочную грудь и упругие ягодицы, и вытянув во всей красе голые ножки.
"Ох уж эти пОпарацци", - подписала она другой снимок.
На фото Яна Кошкина сняла лифчик и подбросила его вверх, продемонстрировав тем самым соблазнительные линии тела и татуировку и аппетитные ягодицы всем, кто смотрел на фото.
"Папа знает чем ты занимаешься?", - "Что у меня есть Инстаграм? Конечно знает. Он и сам тут, всё видит) Папа, привет",
"Сколько раз ты его кинула чтоб нормальный кадр получился?".
"Ты почему такие фотографии показываешь,срамота", "Кричали женщины: Ура! И в воздух чепчики бросали",
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